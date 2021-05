Leopoldo Luque: "Yo nunca abandoné a Maradona y soy inocente"

Leopoldo Luque volvió a hablar de televisión y nuevamente dejó en claro que no tiene responsabilidad en la muerte de Diego Maradona. Además destacó que jamás lo abandonó y se lamentó por el repudio social de la gente: "Yo hice todo lo que podía pero Diego decidía por sus propios medios. Soy inocente".

Además destacó en el programa en La Noche de Mirtha con Juana Viale, que tuvo una gran relación con el Diez y que se arrepiente de los audios que se filtraron, donde insultó a las hijas de Maradona: "De eso me arrepiento y a veces uno no mide lo que dice en lo privado".

También dejó en claro que él quería mucho al astro y que su entorno no lo quería cerca de él: "Yo sé que Maradona me quería, pero su entorno no me quería cerca. Su entorno es lo económico y así hay que definirlo. La plata de él nunca me importó e incluso me sacaban dinero de mi sueldo".

También dejó en claro que confía en la justicia y detalló cómo se enteró de la muerte de Diego: "Yo estaba operando y me llamaron diciendo que Diego había sufrido un paro. No lo podía creer". Además criticó al entorno del Diez por alimentarle las adicciones y además enfatizó en que se peleaba fuerte con el ex DT de Gimnasia: "Diego muchas veces me humillaba. No asistía al consultorio y después me llamaba".