Little fires everywhere, una entrega sobre secretos y traiciones

La miniserie Little fires every­where tiene todos los condimentos necesarios de una novela dramática que trata sobre los secretos y los conflictos, en dos historias que dejarán boquiabiertos a los espectadores que aún no la hayan visto.

La producción estivo a cargo de Hulu, fue creada por Liz Tigelaar, que ha sido responsable de otros hits como Once upon time, Revenge y Brothers and sister.

Asimismo, está basada en la novela de Celeste Ng, que fue publicada en 2017. La creación llegó a la pantalla chica en 2020 y tiene una temporada de ocho capítulos.

La miniserie está protagonizada por Reese Whitserpoon y Kerry Washington. La trama se inicia con una familia que está compuesta por un matrimonio de alta sociedad en las afueras de un pueblo majestuoso en Estados Unidos.

En esta línea, ellos tienen una relación amorosa desde que terminaron sus estudios universitarios, y fundaron una familia con cuatro hijos que transitan los estudios secundarios y universitarios. Tienen una vida ideal y exigida. La madre del clan se llama Elena, es periodista, tuvo un noviazgo anterior a su matrimonio donde se consagró como periodista, luego recorrió el mundo pero decidió asentarse para cumplir los mandatos culturales con otro chico, un ejemplo a seguir y todo lo que ya se sabe. Ella vive para el afuera, mantiene una imagen perfecta, una casa soñada y todo funciona a la perfección.

Asimismo, tiene una vivienda que empezará a rentar a una artista plástica que tiene una hija. Así, los chicos se harán íntimos amigos y todo llegará a un conflicto en común que desatará diferentes situaciones, en una serie brillante. Los adultos van a mantener una conflictiva amistad que será lo que provoque todos los líos.

Por su parte, la mujer que se dedica a la escultura, era una estudiante, mantuvo un amor con una colega pero además prestó su vientre para una subrogación en los años ochenta. Sin embargo, al morir su pareja se va a arrepentir y se quedará con la bebé. También, cuando la chica cumple la mayoría de edad, decide contarle la verdad y acercarla a su familia biológica para que todos sepan la verdad. La rivalidad de las mujeres irá convirtiendo su amistad en un caos que develará más de una miseria.