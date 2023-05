Lorena Astudillo: “A la ciudad de La Plata la siento muy cercana”

La artista Lorena Astudillo es una cantante y compositora de música popular que este 3 de junio dará un show estelar en ­nuestra ciudad. La cita obligada será a las 20:30 en Crisoles, calle 1 entre 41 y 42. Además, la apertura del concierto estará a cargo de la intérprete Marina Peña. Para saber más detalles, dialogamos con ambas artistas en una entrevista en profundidad donde dieron los detalles del camino recorrido.

—¿Cómo se gesta este proyecto?

—Parte del camino es recorrer ciudades, pueblos, lejanías y cercanías. A la ciudad de La Plata la siento muy cercana. Es muy entrañable el vínculo que me une a ella porque conozco mucha gente, grandes músicos y músicas que habitan. El espíritu de mis viajes contempla siempre la posibilidad de compartir con gente que hace música en cada lugar.

—¿De qué manera se da la elección del repertorio para esta fecha?

—Los repertorios, para mí, giran en función de lo que quiero decir tanto en general como en particular. En esta época estoy en tiempos de presentación de mi nuevo disco que se llama Peregrina. Es un disco de raíz folclórica hecho por mujeres en su totalidad que contiene obras de mi propia autoría. Tengo especial interés en irradiarlo en la ciudad de La Plata. Compartiré el escenario con una de mis más emblemáticas pianistas acompañantes y amiga que es Constanza Meinero, con quien ya he compartido tres discos. En el concierto, voy a presentar mi nuevo repertorio e incluiré una retrospectiva de discos anteriores. Brindaré una selección de lo más celebrado de mis canciones y temas de otras personas.

—¿Qué mensajes hay detrás de las ­canciones?

—Los mensajes son variados y dependen de la canción. Se relacionan con estados emocionales. Una característica de mi modo de componer es transformar algo que podría resultar poco grato o un a emoción no tan feliz en un mensaje provechoso para otras personas; es poder compartir la naturaleza humana de los sentires. Es dar fe de que, en el escenario, hago lo que amo. Es intentar contagiar al público de ese amor sin ningún tipo de limitaciones o conveniencias. Es esencialmente la expresión del corazón.

—¿Cómo viven las vísperas de tocar en un espacio tan característico de La Plata?

—Vivo las vísperas de ir a La Plata con alegría, tanto para la master class como para el concierto, porque esa ciudad es un lugar familiar para mí, ya que tengo familia cerca, alumnos y alumnas. He ido muchas veces y me da mucha alegría volver a ir. Cuando me preparo para un concierto es como quien se prepara para dar una fiesta y recibir a gente muy querida; el espíritu es reconfortar, cantar las canciones que más placer me dan, pero siempre considerando al público con el cual me voy a encontrar.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra al show?

—Lorena Astudillo: Le recomendaría a la gente que venga al concierto porque se va a sentir bien. Porque va a estar acompañando el andar de mi nuevo disco al que considero muy “movilizante y a la vez afectuoso”, y que pone en palabras cosas que nos pasan a las mujeres, pero que atraviesan al común de las personas. Los recitales que suelo dar tienen mucho espíritu de encuentro, en ellos se celebra la música y fundamentalmente se transmite un mensaje de profunda alegría.

—Marina Peña: Este concierto significa un proyecto gestado a partir de la idea de compartir un espacio artístico con mi maestra de canto Lorena Astudillo. La selección del repertorio para la apertura del concierto está definida casi como una autobiografía. Temas de autoría, de raíz folclórica representativos de mi historia. Hay una búsqueda de belleza en el modo de decir, traducido en la poesía, la búsqueda melódica y el arreglo que busca poner en valor algunos géneros. Todo ello al servicio de la expresión. Recomiendo que concurran porque van a pasar una noche cargada de buena música y porque se van a quedar con ganas de seguir escuchando.