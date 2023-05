Megan Fox habló sobre su enfermedad mental

La actriz Megan Fox es conocida por su carrera como modelo publicitaria, debido a su belleza innegable. Tiempo después inició otro recorrido como musa de películas juveniles. En la actualidad la mujer reveló que tiene problemas de salud mental porque padece de dismorfia corporal.

Sucede que la mujer fue protagonista de una campaña para una revista deportiva de alcance internacional. En ese contexto, dio una entrevista y afirmó: “Tengo dismorfia corporal, nunca me veo como me ven otras personas. Nunca hubo un punto en mi vida en el que amé mi cuerpo, nunca, nunca. Cuando era peque­ña, esa era una obsesión que tenía, como: Pero debería lucir de esta manera. Y por qué tenía una conciencia de mi cuerpo tan joven, no estoy segura, y definitivamente no era ambiental porque crecí en un ambiente muy religioso”.

Asimismo, continuó: “En un entorno donde los cuerpos ni siquiera eran reconocidos. El viaje de amarme a mí misma va a ser interminable, creo. Filmar Sports Illustrated Swimsuit es definitivamente mucha presión. Tengo una visión en mi cabeza que estoy tratando de lograr, así que veremos si me sale bien. Lo que más quiero que la gente sepa es que soy un alma genuina que espera pertenecer realmente a algo y no tener que vivir siempre como una paria incomprendida”.