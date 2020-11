Lorena Gallo: “La casa no es un sitio seguro”

El próximo miércoles a las 23 llega a

Lifetime Yo soy Lorena Bobbitt, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Producida y narrada por la propia Lorena Gallo (ex Lorena Bobbitt), diario Hoy dialogó en exclusiva con ella para saber más de su historia, que llegó a los medios del mundo entero cuando en 1993, después de años de abuso por parte de su esposo, le cortó el pene con un cuchillo.

—¿Cómo trabajaste tu rol en la película sabiendo que había que deconstruir la imagen que aún queda en el imaginario popular sobre el hecho?

—En la película soy la narradora y la productora ejecutiva y sabía lo que iba a pasar porque yo sé mi historia, por eso es importante ver la película para conocer las atrocidades que yo pasé, la vulnerabilidad de la víctima, en este caso, y la monstruosidad del abusador. Mi misión es seguir contando mi historia y conectarse con las muchas víctimas y sobrevivientes.

—Tu exmarido aprovechó la situación para exponerse, pero vos en realidad preferiste mantener un perfil más bajo, ¿por qué?

—Somos dos personas, yo no puedo hablar por él y por qué hizo lo que hizo, pero también la sociedad se basa en lo que los medios de comunicación han dicho, y para mí perdieron una oportunidad de contar la esencia de la historia, que es de abuso doméstico y violencia sexual. Yo nunca dejé de contar mi historia, siempre lo hice, y este tipo de violencia la hemos sufrido por generaciones, por eso es necesario que las nuevas se eduquen sobre abusos en el matrimonio, de hecho en la pandemia ha brotado más, porque la casa no es un sitio seguro.

—Decís que la casa no es un sitio seguro, ¿fue difícil reconstruir tu hogar en un lugar seguro, confiar nuevamente en las personas, rearmarte y llevar adelante la ayuda a otros?

—Soy una persona de mucha fe, Dios estaba ahí, y también me ayudó mucho el apoyo de mi familia, la ayuda psicológica de muchos doctores, no es fácil, no era la persona que soy hoy, una activista que hablo de mi historia, hay que mantenerse positiva y con el apoyo de ellos pude rearmar mi vida. Pude volver a armar una familia, tengo mi hija, mi esposo, tengo una fundación y ese es mi trabajo y mi misión.

Más Estrenos

ANGÉLICA

En una casa a punto de derrumbarse, la protagonista (Cecilia Rainero) inventa un perverso y siniestro juego en donde sus impulsos y deseos más profundos determinarán actos con consecuencias inimaginadas para su familia y entorno. El regreso a la dirección de Delfina Castagnino con un intenso thriller con dosis de humor. Cinear.

GOLONDRINAS

En el relato de dos hermanos que trabajan esporádicamente bajo un régimen marginal, se urde un relato intenso sobre deseos y poder, en donde nada ni nadie es realmente lo que parece y la ley del más fuerte es la condición imperante para sobrevivir. Película modesta con una gran interpretación de Germán Palacios. Cinear.