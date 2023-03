Luciano Supervielle llega a La Plata

En una entrevista con este multimedio, el artista Luciano Supervielle recorrió sus éxitos y precisó los detalles del show que dará el 18 de marzo, a las 21, en la calle 34 entre 27 y 28.

—Estás en una formación histórica como lo es Bajofondo. ¿De qué manera vivís esta experiencia? ¿Qué recordás de todos estos años en esa propuesta?

—Bajofondo ha sido una experiencia en nuestras vidas, en la de todos nosotros. Son muchos años. Estamos en este proyecto desde el 2001 cuando empezamos con la propuesta y nos ha acompañado en un trecho largo de nuestras vidas. Es muy importante. Imaginate que, por mucho tiempo, este fue nuestro proyecto prioritario frente a todo. En estas épocas, con una pandemia mediante, estamos tocando menos, entre otros. De esta manera empezamos a hacer otras cosas paralelas. De igual forma siempre fue un centro, un foco para todos nosotros en lo profesional, en lo musical y en lo humano. Vamos a decirlo, realmente Bajofondo es una parte muy fuerte de nuestras vidas.

—¿Cuál es el concepto de tu obra como solista? ¿Qué características resaltás?

—Te diría que mi obra como solista está muy vinculada a Bajofondo, en el sentido que tanto en los discos de la banda yo desarrollé, propuse ideas y conceptos que después fueron explayadas en mi proyecto solista y viceversa. Es decir, cosas que trabajé en mis discos luego fueron a Bajofondo. Todo está muy relacionado, mis discos solistas, mi trabajo que tiene que ver con bandas sonoras, y musicalizar el ballet nacional y los proyectos grandes que he hecho tienen un hilo conductor que mantiene una búsqueda, de ir hurgando entre mis influencias, la música clásica, la música electrónica, la música ciudadana del río de La Plata, el tango el candombe, la música uruguaya en general. Desde Charly García, todas esas influencias que están en mi música de diferentes maneras en función de los proyectos en los que estoy participando, para lo que estoy trabajando. Pero, a mí me cuesta mucho definir los estilos porque es una cosa que está en movimiento constantemente. Lo que hacía hace diez años es muy diferente a lo que hago ahora a pesar que existe una continuidad y al mismo tiempo sé en otros tantos años también estaré haciendo algo diferente. Hay como una especie de transitar un camino que está en constante creación.

—¿Qué mensajes hay inmersos en tus ­producciones?

—Siempre hay una disputa, al crear música en mi caso, entre el conocimiento adquirido por la experiencia, la formación, las herramientas que he ido incorporando en mi manera de hacer música, esa disputa, todo ese acerbo esta en tensión con la parte mas intuitiva. Entonces en mi música siempre trato de darle mucha importancia a lo intuitivo porque es ahí donde esta, donde aparecen las ventanas que me permiten transitar recorridos nuevos, caminos. Mis mensaje es ese. Es decir, siempre tratar en función de lo que incorpore a través de los años, de mi estilo, sumar cosas nuevas, ver otros territorios ampliando mi búsqueda musical y sonora. Creo que, es decir, hay que generar algo que sea mínimamente relevante y actuando en el entorno en el que estoy, en la escena. Hoy en día estoy muy basado en Montevideo entonces interactuar con esa escena es una motivación y una responsabilidad muy grande. Mi idea es tratar de trabajar con artistas mas jóvenes, otros artistas veteranos y, como de alguna manera, ir, participar de la escena cultural uruguaya principalmente pero también con Bajofondo, con la latinoamericana, la argentina, la internacional.

—Vas a estar con un show en La Plata. ¿Cómo te preparás para esa fecha?

—El show que estoy presentando es una mezcla de distintas facetas de mis conciertos en vivo. Por un lado, está la parte más hiphopera que me acompaña desde mi adolescencia hasta el día de hoy y, por otro, la parte más pianística clásica, hay algunas canciones, temas de Bajofondo, otros de mi disco solista, y temas de otros porque traigo algunos de mis referentes como lo es Charly García, músicas de mis otros proyectos que no están en mis discos pero si en las que hice para un ballet, y es un show que le llamo Concierto para piano y electrónica en el que todo tiene el mismo nivel de importancia, son mis dos centros de creatividad principal a la hora de componer y están representados en mi concierto en vivo.

—¿Por qué invitarías al público a que forme parte de este espectáculo?

—Porque me parece que es un espectáculo en vivo donde se ve una dimensión de música y de mi arte que no es sencilla, no siempre queda en los discos o en los videos. Allí quedan representadas otras cosas, pero en el vivo esta ese vinculo que se genera, y actúa sobre el resultado musical, sobre la performance. El hecho de estar sobre el escenario, uno está tocando, está actuando y se genera una comunicación. A mí me gusta tocar en todos los lugares, pero lo lindo de hacerlo en espacios mas chicos donde tenes la gente al lado es que se genera ese grado de intimidad que realmente actúa mucho sobre el resultado, sobre la interpretación. Entonces cada concierto, en ese sentido, es único en función del entorno, de cómo suena, lo percibe la gente, uno se va mimetizando con el entorno. Además, tengo mucha ilusión de volver a tocar en La Plata, estuve con Bajofondo y con Jorge Drexler también. Es la primera vez que toco en formato solista, me gusta tocar en un lugar donde hay contacto con el público, en un clima íntimo donde disfruto mucho esos conciertos.