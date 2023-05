Luis Landriscina, uno de los próceres del humor argentino

Luis Landriscina es uno de los humoristas más importantes del país, que, aun retirado del ambiente y lejos de las luces del espectáculo, sigue tan vigente como siempre. Nació en Colonia Baranda, Chaco, y puede decirse que la tonada campesina y provinciana la llevó siempre con él y que hizo, justamente de eso, una de sus marcas reconocibles. Su propia firma.

Según cuenta la leyenda, ya de muy joven empezó a destacarse por su habilidad como narrador de historias populares y costumbristas, siempre con una pincelada de buen humor. Ese fue su estilo, el que aprendió de una vez y para siempre y el que fue puliendo con el correr de los años. En donde el humor tardaba en aparecer porque el hombre se tomaba su tiempo. Era como si soltara las palabras de a poco. Así, lograba mantener en vilo al espectador. De hecho, él mismo llegó a definir su estilo de la siguiente manera: “La velocidad no es lo mío. Soy de los pocos humoristas que no tienen tanto apuro para hacer reír. Yo hoy miro mucha tele. Noticieros, a Marcelo Tinelli, al que quiero mucho. Me gusta que haya venido de un pueblo del interior y sea un gran emprendedor e invierta mucho en hacer lo que hace”.

Sus primeras apariciones en la televisión se dieron hacia mitad de los 60 y no tardaría mucho en empezar a tener sus propios programas. Así, entre otros ciclos, protagonizó Mano a mano con el país (1970, canal 13), Usted y Landriscina (1971, canal 7) y El boliche de Landriscina (canal 7), Landriscina de entrecasa (1981, ATC), De todo con Landriscina (1985).

No solo fue un hombre de la televisión. Tuvo una activa participación en cine, radio y teatro. Alejado de los medios y de las luces, seguramente esté rumiando una posible historia para hacer reír.