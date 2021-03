Lula Bertoldi: “Es el reencuentro con nuestro público de La Plata”

Presentando su nuevo disco, Seremos primavera, Eruca Sativa tocará este sábado a las 19 y a las 23 en el teatro Ópera de la ciudad, con entradas en venta en livepass.com.ar. Diario Hoy ­dialogó con Lula Bertoldi para saber más del show y su vida en pandemia.

—¿Cómo es volver a los escenarios?

—Decidimos volver a tocar porque el formato presencial es el que nos gustaba, había algo de autoconcierto, pero no nos gustaba mucho y decidimos esperar para presentar el disco a lo presencial.

—¿El disco se grabó en pandemia?

—No, lo presentamos en noviembre de 2019, teníamos planeada presentación en 2020 en el Luna Park. El disco fue compuesto en 2018 y 2019, en una forma distinta, cada uno en su casa, en el medio girábamos, pero subíamos ideas y cosas a un Dropbox, fue algo premonitorio de lo que se venía, trabajamos online antes de la pandemia.

—¿Prepararon algo especial para este show de regreso?

—Sí, porque es la presentación del disco, y eso lo hace muy especial e importante, porque hay muchos temas que nunca tocamos en vivo en La Plata.

—¿Por qué tienen que ir a verlos?

—Porque es un reencuentro con nuestro público de La Plata, va a ser la primera vez que viajamos, y todo nos mueve, moviliza, es lindo volver a escuchar música en vivo, es un disco íntimo y particular, así que los esperamos, con protocolos, vengan sin miedo que va a estar todo bien.

—¿Seguirán con streamings en vivo cuando toquen presencialmente?

—Por el momento no lo venimos haciendo, porque el streaming tiene un costo elevado, no es solo pongo una cámara y listo, tal vez más adelante podrá ser así, pero no lo hemos considerado.