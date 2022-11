Lupita Nyong’o: “Recuerdo sentir el vacío porque Chadwick Boseman no iba a estar”

Lupita Nyong’o, ganadora de un premio Óscar, es una de las protagonistas de Pantera Negra: Wakanda por siempre. Es la continuación de la saga sin su protagonista, en la que está acompañada por Danai Gurira, Winston Duke y Tenoch Huerta Mejía, entre otros, para contar cómo sigue todo en Wakanda. Dirigidos por Ryan Coogler, el saber cómo iban a continuar la historia era una gran incógnita, pero por suerte resolvieron todo de la mejor manera. Sobre este punto y otros, en exclusiva para Argentina, diario Hoy dialogó con Nyong’o, que tiene un rol clave en el relato.

En Pantera Negra: Wakanda por siempre de Marvel Studios, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Duke), Okoye (Gurira) y las Dora Milaje luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del tey T’Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia (Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda. El filme, que cuenta con Huerta Mejía como Namor, rey de una nación submarina oculta, también está protagonizada por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli.

El relato es una apasionante historia sobre legados y decisiones, que comienza con un impactante y real homenaje a Boseman. Si hay algo que tiene la saga de Pantera Negra es verdad y una cercanía con la realidad que por momentos sorprende. Este caso no es la excepción, al contrario: se nutre de ese verosímil para, además, emocionar con sus empoderadas mujeres tratando de proteger su pueblo y su fuente de energía y poder. Pero claro, no será fácil, principalmente para quienes tendrán que tomar las decisiones sobre cómo sigue todo para ellos y para los demás, que continúan viendo con malos ojos su asombroso crecimiento. Épica y mágica, la cultura afroamericana pone su ADN en un relato que no para de maravillar a cada uno que se acerque a verlo.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Nakia y, en este caso, de volver a encarnarla?

—Lo que más me gusta es su lealtad, pero que no tiene una mente individual, egoísta: ella lucha por su gente antes que por ella misma.

—¿Cuál fue el principal desafío de encarnarla en esta nueva entrega, Pantera Negra: Wakanda por siempre?

—Enfrentar el dolor de perder a Chadwick. De hecho, cuando él falleció no sabía cómo iba a continuar esto principalmente sin él, no lo veía para nada; pero con Ryan, al contarme cómo iba a hacer, sentí un alivio, porque lo que hizo fue transformar en una película su propio dolor. Así que lo que hice yo fue transformar ese dolor de Nakia al perder al amor de su vida.

—Lograron una película muy ­emocional, pero contanos, ¿cómo era entrar al set con este recuerdo de Chadwick?

—Fue muy doloroso volver a Wakanda y surreal. Recuerdo sentir el vacío porque Chadwick no iba a estar. Fue muy difícil, pero por suerte Ryan nos creó un ambiente cómodo y si queríamos llorar o quebrarnos él nos dejaba, así que el set terminó por convertirse en algo terapeútico. De hecho, había en el set fotos, recuerdos y en utilería sus trajes, pequeños detalles que nos hacían recordarlo y nos hacían sentir cómodos, como en casa.

—Te han tocado en el cine varios personajes femeninos fuertes, algunos más que otros, y esto no es común. Podríamos nombrar varios, pero creo que Nakia es uno de ellos. ¿Cómo ves el momento de la representación femenina y tus papeles?

—Soy una afortunada por poder encarar estos personajes, soy una privilegiada, que me empujan a seguir más y más, me alientan. Siento que hay que hacer mucho todavía para contar historias con perspectiva femenina, hasta un punto en el que no sea ni siquiera “raro” esto y que sea igual a la representación masculina en las historias.