Gerard Piqué y su novia estarían llamando a la cigüeña

Luego de una década junto a la cantante colombiana Shakira y dos hijos en común, Gerard Piqué confirmó su relación junto a Clara Chía Martí, una joven recepcionista de una discoteca que conoció en la noche madrileña.

En la actualidad, en un programa de espectáculos del Viejo Continente uno de los comunicadores, llamado Jordi Martín, afirmó que esta pareja reciente se encuentra en la búsqueda de su primer hijo. Así, reveló: “Es algo que le va a molestar porque Shakira y Piqué habían hablado muchísimo. Era una cosa que los dos no se ponían de acuerdo”. Los proyectos actuales no van por casamiento ni convivencia; por el contrario, están buscando un hijo, dijo el periodista que Piqué aseguró: “Siempre he querido tener tres. Si hay un tercero, bienvenido será”.

Por otro lado, el deportista compró una mansión que está valuada en cuatro millones de euros, muy cercana a la que compartía con la madre de sus hijos. En sintonía, el paparazzi del show afirmó: “Es una casa nueva que se encuentra en una zona bastante elitista de Barcelona y cerca de donde vive Shakira. Les puedo asegurar que la información es real. Gerard ha depositado no sé si son tres o cuatro millones de euros,en esta nueva casa y ahí va a vivir con Clara Chía Martí”.

Por otro lado, la joven está cursando sus estudios universitarios y ya no trabaja de noche como integrante de una empresa de eventos. Ahora se encuentra junto a su novio y no lo deja ni a sol ni a sombra. Es más, de forma reciente supieron compartir un evento deportivo en el que los hijos del futbolista estaban, como también la mamá de ellos.

Luego del escándalo, el deportista quiso poner en juego un manto de paz para poder seguir adelante en buenos términos junto a la cantante colombiana. Poco a poco comenzaron a consensuar los elementos en relación a los bienes y las ganancias como ex sociedad conyugal. También cedió la tenencia compartida para que los niños puedan ir con destino a Estados Unidos, donde los recibirá su mamá, que se encuentra en plena grabación de lo que será el disco que saldrá a la brevedad.