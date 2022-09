Maggie Cullen: “Es mi primera vez cantando en La Plata”

Con esfuerzo y perseverancia, Maggie Cullen construyó su carrera artistística reversionando con estilo propio a referentes e intérpretes de nuestra música popular latinoamericana tales como el Dúo Salteño, Jorge Drexler, Fito Páez, Los Carabajal, León Gieco y la Trova, entre otros.

Triunfante como semifinalista en el reality show de arte La voz argentina, la joven fue invitada por Abel Pintos para participar en sus conciertos, como también sucedió con Sole Pastorutti, a quien acompañó en una serie de shows.

Además, Maggie disfruta de la cosecha porque estrenó la grabación de un evento realizado en diciembre del 2021 y que ahora puede ser disfrutado a través de las plataformas digitales.

Ahora, la joven promesa de la canción se prepara para brindar un concierto que tendrá lugar el 30 de septiembre, a las 21, en el teatro Ópera, ubicado en la calle 58 entre 10 y 11.

Para esta ocasión estará acompañada del pianista Matías Martino, que ha trabajado con Pedro Aznar, Chango Spasiuk, y Jairo. Asimismo, el destacado percusionista Ariel Sánchez que integra el proyecto Dos Más Uno, también se encontrará sobre los escenarios.

—¿Cómo te preparás para este show en la ciudad de las diagonales? ¿De qué manera vivís este momento tan especial?

—Estoy feliz con esta fecha que se viene. Es mi primera vez cantando en La Plata, y ya hace tiempo que venía con ganas de poder hacerlo.

Mucha gente me escribe desde La Plata alentándome a que vaya a cantar, así que va a ser una fiesta, ¡seguro! Y además con la alegría de compartirla con mis queridos amigos, Dos Más Uno y con Matías Martino.

—¿Qué relación te une a estos lados? ¿Qué podés contarnos sobre tu vínculo con La Plata?

—Tengo muchas ganas de cantar en esta ­ciudad que tiene la tradición de recibir a estudiantes de todo el país. De hecho, ¡tengo amigos estudiando que vienen al concierto a verme!

—¿Cuáles son los balances del camino andado hasta el presente? ¿Cuáles son las aristas que destacás?

—En este momento estoy sobre todo aprendiendo y disfrutando mucho de este comienzo en la música. Estoy con muchos proyectos y sueños que, de a poco, voy buscando cumplir. Estoy rodeada de gente muy buena y talentosa que me acompaña y cuida de cerca en el camino, así que sobre todo disfrutando de este regalo, es decir del hecho de poder cantar y aportar a nuestra música.

—¿Qué significa el arte en tu vida?

—El arte es mi medio para conectar con otros del modo más profundo. De mostrar y ­compartir lo que tengo adentro. Lo que recibí, mis valores, mi forma de ver el mundo. Y la herramienta para llegar a otros corazones que andan necesitando paz, alegría, ­comprensión.

—¿Cuáles son las sensaciones que te rodean en estas vísperas?

—Estoy sobre todo emocionada y ansiosa. Ya disfrutándolo desde ahora. En este tiempo, desde que empecé a cantar y a trabajar de esto que tanto me gusta, fui conociéndome mucho y creciendo. Fuimos logrando un gran equipo de trabajo y todo se va acomodando para que los proyectos se puedan llevar a cabo.

—¿De qué manera se da la elección del ­repertorio?

—Para elegir el repertorio pienso primero en las canciones que me dicen y me hablan a mí al corazón.

No puedo hacer llegar a otros lo que no me llega a mí… Y después de esto, elijo canciones con las que creo que puedo aportar algo más, con las que pueda ayudar o compartir con quienes la escuchan.