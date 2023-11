Maite Aguilar brilla en Alemania

Alemania estuvo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y su protagonista es Maite Aguilar, con quien hablamos.

—¿Cómo fue trabajar con Miranda de la Serna y conectar con ella en el set?

—Yo siento que Miru como que fue en muchos sentidos una guía en este mundo nuevo del cine y el audiovisual en general. Como que esa amabilidad, esa humildad y esas ganas de darme cosas, me hicieron quererla mucho, además de que su personalidad de buena mina me ayudó mucho. Me dijo, te acompaño, te doy una mano, como que me hicieron quererla mucho, además que es una buena actriz y buena compañera.

—¿Cómo fue viajar en el tiempo?

—A mí, personalmente, es una época que no viví, los noventa. Como que a mí siempre me atrajo mucho, digamos. El mundo antes del celular, ¿viste?, antes de la sobreexposición a las pantallas. Acá hay una sola que se usa para todos, para ver una película, para jugar, hoy en día estamos llenos de pantallas y existe el concepto del aburrimiento y ese concepto de estar sentada mirando el ventilador o contar la plata por decimoquinta vez o cosas. Hoy en día no existe ese tiempo de vacío, de silencio, es como sobre estimulación constante. Entonces a mí como que adentrarme ahí siempre desde un principio fue como una diversión total y como un descubrimiento.