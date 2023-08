Mara Cifuentes: “Nuestra diversidad es hermosa”

La aclamada modelo colombiana Mara Cifuentes, quien lleva en alto la bandera de la inclusión trans en Latinoamérica, se une a Ojos de mujer, de E! Entertainment Television, para compartir su inspiradora historia y cómo busca generar un impacto positivo de cambio. El estreno será el 31 de agosto a las 23 horas, y para saber más detalles de su incorporación hablamos en exclusiva con ella.

Además de con Cifuentes, Ojos de mujer cuenta con la conducción de la estrella de las redes sociales, Chiky BomBom, la presentadora y comediante Érika de la Vega y las actrices Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar al entretenimiento?

—Bueno, desde muy pequeña siempre vi el entretenimiento como algo muy divertido. Me movía mucho lo que sentía la gente al ver los talentos. Por ejemplo, alguien que fue muy cercano a mi familia, la actriz Estefanía Gómez, hizo el papel de Aura María Fuente en Betty, la fea, y fue como mi primera inspiración, una actriz muy linda, impecable, y me encantaba esa energía cuando ella salía a la calle, cómo hacía que la gente se pusiera superfeliz; y la gente se emocionaba demasiado por verla, y eso fue algo que me quedó grabado desde chiquita. Entonces, siempre por dentro querer emocionar a la gente, hacer sentir a las personas.

—¿Qué tan difícil fue llegar a conseguir tu primer trabajo en la industria?

—Mi primer trabajo en la industria fue superdifícil. La verdad, mi primer trabajo en la industria me lo dio mi mamá. Ella es diseñadora de modas. Ella fue la persona que me encaminó. Fue difícil porque yo no tenía la confianza, y ella me insistía demasiado. Pero aparte de eso, en algunos momentos trataron de contratarme y cuando se daban cuenta de que era trans como que me decían “no vamos a seguir con las fotos”. Aquí en Colombia, en ese entonces, era como algo muy tabú, y no había ni una modelo trans, entonces apenas desabriendo eso fue muy duro, pero después del reality la agencia me abrió en muchas puertas. Ha sido increíble... las oportunidades que todos los días se pueden presentar.

—¿Y cómo manejás la exposición dado que siempre los medios ponen el ojo en lo que hacés y en lo que no?

—Ha sido difícil, ha sido complicada la exposición, no estaba preparada para eso. En Colombia, pues, en realidad tuvo mucha exposición, y eso fue abrumador. Las personas al principio mostraron mucho apoyo, pero me di cuenta de que siempre estará ahí el mundo con su opinión, y siempre escuchar tantas opiniones diferentes puede alterarte un poquito, pero estoy aprendiendo como a poner esa barrera, a blindarme para que todo lo que opinen de mí no me afecte y pueda seguir haciendo mi trabajo.

—¿Y cómo decidís qué exponer en redes y qué no?

—Ha sido también complicado con el qué exponer y no exponer, porque yo antes era muy tranquila con las cosas que compartía, o no era tan consciente, simplemente lo sentía y ya y lo publicaba, pero ahora pienso bien como “bueno, esto qué significa”, investigo incluso antes de publicar cualquier cosa, porque tenía inconvenientes con personas, porque hay veces en las que publico cosas que están mal, o de una manera incorrecta, entonces hay que tener cuidado.

—¿Cómo ha sido la experiencia de sumarte a Ojos de mujer de E! Entertainment?

—Ha sido maravilloso sumarme a Ojos de mujer en E! Entertainment. La verdad que me trataron maravillosamente cuando estuve allá. Entrar al set y estar con Carla Medina, que es una persona que admiro tanto desde que soy muy pequeña, me hace pensar que estoy en el camino correcto, que estoy juntándome con gente que admiro. Y Chiky BomBom tiene una energía increíble y tuve la oportunidad de decirle cuánto la admiro, porque en un momento de mi vida en que tuve una situación muy difícil durante la pandemia, ella fue como un rayo de luz, una energía muy bonita, entonces la verdad lo compartimos súper.

—¿Y cómo conectaste con ellas?

—Mis compañeras son geniales, o sea, me encantó la entrevista, el ambiente que se siente es de apoyo, son personas increíbles, la verdad que cada una de ellas muy preparada a su manera, entonces sí creo que la verdad eso hace la diferencia, pues estar ahí con ellas en el set fue increíble.

—¿Por qué creés que Ojos de mujer es un programa que sirve para el empoderamiento de las personas?

—Ojos de mujer es un programa que sirve al empoderamiento sobre todo de la mujer, y nos muestra una manera de pensar de cada persona diferente independientemente del género, pero es un espacio femenino donde podemos compartir lo que nosotras pensamos, cómo pensamos. También puede que haya mucha gente que se sienta muy diferente y al ver esos programas abra su mente un poquito y vea que cada una tiene algo que aportar completamente diferente y que nuestra diversidad es hermosa, y de eso se trata ese programa. Hay mucha diversidad y eso me encanta.