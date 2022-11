Marcela Benjumea: “Me gustan las películas de terror como esta, que habla de muchas otras cosas”

Auxilio, dirigida por Tamae Garateguy, culminó su rodaje hace semanas, con un elenco encabezado por Cumelén Sanz (Monzón, La jefa), Gerardo Romano (El marginal) y Marcela Benjumea (El robo del siglo, La niña), narrando la vida en un convento que alberga a mujeres con enfermedades mentales para su cuidado y en el que comienza a haber manifestaciones paranormales. Hablamos con Benjumea, la actriz colombiana que por primera vez trabaja en el país.

—¿Sensaciones de trabajar por primera vez en la Argentina en esta película de género?

—Es mi primera vez en el país y haciendo película de género. Conocer Buenos Aires es una maravilla, por cosas de la vida iba a venir tres veces y no lo pude hacer, así que esto es un hit y la gente me dice dónde ir y qué hacer. El equipo es la primera vez que trabajo con tantas mujeres tras las cámaras, así que es muy emocionante, porque, además, se trabaja a un ritmo increíble. Como constante, permanente, pero no acelerado, con todos en la mala, que suele suceder, pero aquí hubo mucha organización y se hizo todo en los tiempos, y eso me ayuda a componer mi personaje, monja, 1930, muy distinta a mí.

—¿Te gusta el género?

—Me gustan las películas de terror como esta, que habla de muchas otras cosas, que le pueden pasar a cualquiera, eso me da más miedo a mí, las otras no tanto, esas que una veía de chica.

—¿Cómo llegaste al proyecto?

—Me contactó una de las productoras, y al principio me parecía raro, porque no la conocía, pero después me envió todo, y le dije a mi mánager que quería ir, era tan bonito que en Colombia te asusta, pero no fue así, después hablé con Tamae, con quien luego trabajamos muy bien.

—¿Tenés ganas de volver?

—Pero claro, quiero volver a la ciudad de la furia, que palpita sola, vive sola, Buenos Aires es grande en todo, entonces estuve un mes y solo vi el 15 por ciento de la ciudad, pero por eso quiero volver.