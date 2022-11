De Much Music a GH: el recorrido artístico de Santiago del Moro

Primero no fue la televisión el oficio elegido. Recién llegado a la capital de su Tres Algarrobos natal (Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros de La Plata), cursó cuatro años de Comercio Exterior. Su primer vínculo con los medios fue a los 11 años en una de las radios de su pueblo natal. Él siempre contó que fue allí donde se fascinó por primera vez con ese mundo. Una epifanía.

Su recorrido televisivo arrancó hacia fines de los 90 en el canal musical Much Music. Tenía poco más de veinte años y allí se destacó en los programas El Aguante, Flow y Countdown. Su rubia cara de niño y sus modos, entre irónicos y austeros, ya empezaban a ser una marca registrada.

En una recordada entrevista en la revista Mu contó sobre los inicios: “Tomé contacto con la fama, con que te abrieran las puertas de los boliches y con el reviente del rock. Entonces traté siempre de mantenerme en eje: yo no soy parte del medio, yo vengo acá a trabajar. Termino y me vuelvo a mi casa”. Algo que mantuvo desde siempre: ser muy cuidadoso y receloso de su intimidad.

A partir de allí no paró. Desde 2008 hasta 2014 condujo uno de sus mayores éxitos: Infama. El ciclo dedicado a las noticias de espectáculos iba a salir apenas un mes al aire: se volvió un clásico en su estilo. Durante esos años también incursionó en radio; por ejemplo, Terapia despareja en Pop Radio y también El club del Moro, que se mantiene al aire desde 2016 en La 100 y que es uno de los hitos del conductor. Se animó a papeles menores en la actuación con participaciones y cameos en Una familia especial, Casados con hijos, El refugio, Lalola, y Amanda O.

Condujo también Mañanas campestres, Soñando por bailar 2, Quien quiere ser millonario –casi siempre en Telefe o América TV. Pero uno de los ciclos más recordados en los que estuvo al frente y al que nuevamente le imprimió su impronta personal fue Intratables. En el ya conocido formato de conductor y panelistas, al comienzo el ciclo estuvo dedicado, nuevamente, a espectáculos y farándula. La propuesta original se pensó solo por el verano. Era 2013. Pero pegó tan bien que pasó la temporada estival y el ciclo siguió.

“Yo siempre fui un conductor de televisión y la política me encontró a mí”, dijo en aquella misma entrevista. Y agregó: “Empezaron a venir políticos, el programa funcionaba y se abrieron puertas a otros temas más profundos. Yo le imprimí otro timing diferente del garrón del programa político. Porque toda la vida los programas políticos fueron un embole”. Con aquel programa se calzó el traje definitivo de conductor. Fue su tesis de graduación.

Hace apenas unos días se armó barullo con Jorge Rial, porque criticó a Del Moro, quien está al frente de GH 2022. “Es un chico raro, fijate que no sigue a nadie en ninguna red social. Tiene su vida y es así. Llega sobre la hora a los lugares. Tiene una vida muy especial, alejado de todo”, expresó. Y él respondió: “Tengo la mejor con él y no tengo nada para decir. Trabajé mucho en mi vida para que no me importe la mirada del otro. Tengo un programa número uno en la radio y número uno en la tele. Disfruto de eso y el resto no me llega, no me importa. Me da lo mismo lo que digan”. Lo dijo en ese tono tan suyo, ese mismo que lo llevó a estar ahí y permanecer en la cresta de la ola de la TV argentina.