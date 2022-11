Juan Dickinson y Osmar Núñez hablan de El lado salvaje

Juan Dickinson (director) y Osmar Núñez (protagonista) hablaron con diario Hoy sobre el estreno de su nueva producción cinematográfica, El lado salvaje, de la que también participaron Vanesa González, Pablo Feijó, Eva Bianco y Jorge Sesán, entre otros. La película cuenta el regreso de Clara (González) a la centenaria estancia patagónica de su padre con su pequeña hija. Hace 20 años que está distanciada de él, por lo que los reclamos rápidamente aflorarán.

—¿Fue una de las primeras producciones a las que volviste? ¿Estaba la pandemia presente?

—Osmar Núñez: Fue filmada a principio de año, por suerte no se enfermó nadie, cosa que agradecí, porque si se enferma alguno no podés hacer escenas con el otro.

—¿Cómo surgió la idea de El lado salvaje?

—Juan Dickinson: Quería retratar algo sobre el mundo íntimo de los personajes y principalmente el mundo de Clara, de la mujer joven de hoy, es por parte mía responder cuestiones sobre qué le está pasando a las mujeres con esta nueva realidad que buscan y para un hombre es difícil saber, así que esta película es una mirada sobre eso, planteando que quizás para ir para adelante, o para cambiar, la mujer moderna tiene que ir para atrás, con recursos que si bien están en ellas, y fueron adormecidos o descartados, se tienen que revalorizar, por eso vuelve Clara al campo para encontrar una nueva dirección en relación con sus vínculos, particularmente con su marido y su hija, que es una especie de espectadora frente a su destino, es como un personaje de Shakespeare, como el juglar, pero ella no le puede cambiar el destino a su madre, sino que ella misma lo tiene que hacer.

—¿Qué te atrajo de El lado salvaje y su propuesta?

—ON: Todo lo que tiene que ver con personajes que no son como yo, me atrae, o en realidad acá tiene que ver con mi viejo, él era un hombre de campo, donde viví durante mi infancia y adolescencia, desconociendo la locura de la ciudad, aunque hay otras locuras que la película cuenta, y eso es lo que me atrae. Creo que de alguna manera cuando me llegan estos personajes siento que mi viejo es quien los provee, porque él era amante del campo, durante toda su vida, así que para mí tiene algo afectivo cuando me tocan estos personajes, me gustan particularmente

—El personaje tiene un gran dolor con su hija…

—ON: Esa distancia no tiene que ver con lo geográfico, sino con el corazón, que no se han entendido; no es alguien que habla demasiado, sino lo justo y necesario, pero del corazón le cuesta. Con la hija no puede, él siente el dolor de la hija, se lo dice en un momento, yo lo he vivido de grande también, y eso está, no es fácil para un hijo que una madre o padre sea reemplazado.