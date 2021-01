Marcelo Savignone: “El teatro independiente fue muy responsable con la pandemia, pero no vemos posibilidad de apertura”

Marcelo Savignone realizará cuatro funciones de Cuerpo, el primer trabajo de una serie de obras basadas en conceptos y problemas filosóficos. Será los días miércoles 27 de enero y miércoles 3 de febrero, a las 20 y a las 21.30, en el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Diario Hoy habló con el artista para conocer más detalles.

—¿Cómo es volver y con este espectáculo que se pospuso por la pandemia?

—Lo planteo como una cierta celebración, pero se me aparece una contradicción sobre cómo hago para celebrar algo que de por sí me pertenece, que es el derecho a trabajar. Pero estoy contento de poder hacer lo que he hecho en los últimos 25 años. La obra es al aire libre, es importante aceptar el contexto de la pandemia, que me llama la atención cuando en algunos lugares no hay distanciamiento. Aunque puedo entender el cansancio, no la no conciencia sobre la pandemia. Yo vengo desarrollando algo que pertenece a la tradición del teatro: el teatro al aire libre, que fue la primera propuesta que le hice a varias de las organizaciones. Es como un retorno a esos inicios del teatro en Atenas, no es algo que me haga ruido; sí me hace ruido continuar con un teatro cerrado y sin orilla de cuándo voy a abrir. Este año que comienza será de mucha transición y necesitamos trabajar quienes hacemos teatro. Es casi un pedido. Es un momento histórico en el que es importante ver cuáles serán las medidas que llevarán adelante quienes acompañan el nombre de la cultura; cómo van a amparar a nuestro sector; qué medidas tomará el teatro público frente al teatro independiente. Quizás haya un acto de solidaridad que nos pueda sorprender, esperemos. Es un momento muy complicado. Epidauro decía que tanto el arte como la naturaleza son esenciales para la buena salud.