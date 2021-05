Marcelo Tinelli confirmó la fecha de inicio de La Academia 2021

Luego de varias especulaciones, Marcelo Tinelli confirmó la fecha de estreno de Showmatch: La Academia 2021. El programa que marcará la vuelta del conductor a la televisión, debutará el próximo 17 de mayo por la pantalla de El Trece.

"Volvemos a la tele y ¡estoy feliz! Vuelve @showmatch La Academia y vuelve @showmatch con todo el humor y las mejores imitaciones y sketchs. Nos volvemos a ver desde el lunes 17 de mayo por @eltrecetv. BUENAS NOCHES AMÉRICA", confirmó a través de sus redes sociales.

Cómo será Showmatch: La Academia 2021

La Academia, según explicó Tinelli, tendrá un formato distinto al Bailando. Habrá una mezcla de humor y una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. “La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo", contó tiempo atrás Ángel De Brito sobre algunas de las disciplinas que se verán en el programa.

Lista de participantes

Barby Franco y Gabriel Rentería

Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas

Julieta Puente y Facundo Insúa

Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber

Luciana Salazar y Jorge Moliniers

Romina Ricci y Juan Manuel Palao

Flor Vigna y Facu Mazzei

Rocío Marengo e Ignacio Pérez Cortés

Agustín “Cachete” Sierra y Fio Giménez

Karina la princesita y Rafael Muniz

Gustavo "Cucho" Parisi y Melody Luz

Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni

Ángela Leiva y Jonathan Lazarte

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara

Débora Plager y Nicolás Villalba

Mario Guerci y Soledad Bayona

Pachu Peña y Flor Díaz

Mar Tarrés e Iván Vivas

Ulises Bueno y Rocío Pardo

El Polaco y Barby Silenzi

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala

Viviana Saccone y Ernesto Díaz