Actriz de Game of Thrones denunció a Marilyn Manson: “Me pegó con un látigo"

Marilyn Manson fue denunciado por abuso, tortura y violación por Esmé Bianco, la actriz de la serie de HBO "Game of Thrones".

La acusación fue en la Justicia y en medios de comunicación.

"Es un depredador sexual, un monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres", comentó. Además, relató un hecho puntual de 2005, cuando él la iba a contratar para hacer un videoclip. Aunque el proyecto no avanzó, siguieron en contacto aun cuando Marilyn Manson se casó y luego la visitó en el Reino Unido.

Dos años después, cuando él se divorció, comenzó una serie de acosos sexuales. Manson le pedía fotos desnuda y disfrazaba ese abuso con bromas. En 2009 Esmé Bianco viajó a Los Ángeles para participar en el rodaje del videoclip I Want To Kill You Like They Do In The Movies y allí es donde se concretó el acoso.

“Cuando llegó, Ms. Bianco descubrió que no había nadie del equipo presente y que se suponía que debía quedarse en casa de Mr. Warner en vez de ir a un hotel que había sido previamente reservado”, difundieron. Además, durante los cuatro días de grabación, la actriz tuvo que usar lencería, no la dejaron dormir, se le negó comida y le dieron drogas y alcohol.

“Ms. Bianco fue amenazada y físicamente golpeada por Mr. Warner” se puede leer en los papeles de la denuncia. Manson,además, le decía que por las noches entraría a su habitación y la violaría. Otra de las formas de acoso fue hacerla ver una película violenta y la obligó a llevar a cabo prácticas sexuales con otra mujer mientras eran filmadas.

“Puede que lo más horroroso sea que Mr. Warner encerrara a Ms. Bianco en la habitación, la atase con cables y la azotase con un látigo que Mr. Warner aseguró que había sido usado por los nazis”, detalla la demanda, donde incluso se detalla que fue electrocutada.

La salió con él a distancia y en 2011 se fue vivir con él a Los Ángeles. Manson le dio casa y dinero, y la amenazaba con dejarla en la calle.

La denuncia llega meses después de que la actriz Evan Rachel Wood también hizo público el acoso y violencia que sufrió cuando mantuvo una relación con el cantante. Al igual que con ese caso, Manson salió a negar los hechos por medio de su abogado.

“Esta demanda solo se presentó después de que mi cliente se negó a ser extorsionado por la Sra. Bianco y su abogado y a ceder a sus escandalosas demandas financieras basadas en una conducta que simplemente nunca ocurrió. Contestaremos enérgicamente a estas acusaciones en los tribunales y estamos seguros de que prevaleceremos", aseguraron.