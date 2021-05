La bronca de Rocío Quiroz

Un confuso episodio le sucedió a la cantante, Rocío Quiroz y a su marido, en una farmacia. Según denunció la artista, su pareja ingresó al lugar y tras comprar unos pañales para su hija, se olvidó el celular en el mostrador. Tras irse y regresar a los minutos para buscarlo, el mismo ya no estaba.

Pese al pedido del marido de Quiroz, de que lo busquen y de que registren las cámaras de seguridad, los empleados y el encargado de la farmacia hicieron oídos sordos. Ante esto, la cantante bajó al lugar y los escrachó con un directo en Instagram, con el fin de difundir el episodio.

“Nadie vio nada. Estamos pidiendo las cámaras, el dueño es un maleducado. Nadie nos da una respuesta, no nos quieren dar la cámara. El que sacó el teléfono de acá tiene menos de 48 horas para devolverme el teléfono”, destacó Rocío. Y agregó bastante enfadada: “Me dicen que no me dan las cámaras porque tengo que hacer una denuncia. No me quieren mostrar nada”.

Tras el malestar, ella y su esposo Eduardo, hicieron la denuncia en la Comisaría Comunal N°1. Horas después, lograron confirmar que una mujer fue quien robó el teléfono: “Fue una mujer de 40 años, conocida de ellos, la cordobesa le decían. Es una rastrera de Florida y Lavalle”, destacó el joven. Además agregó que la ladrona tenía una causa penal.

Tras el hecho que sucedió el viernes, Rocío Quiroz bajó el malestar y trató de poner paños fríos este sábado, sacándole responsabilidad a la farmacia: “Nunca les echamos la culpa, nosotros solo queríamos ver las cámaras para ver esa persona que robó el celular, porque seguramente siguió robando por el centro”, escribió en una historia. “Si se sintieron mal pido disculpas. Es el último posteo y no hablo más del tema”.