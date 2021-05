El elenco de Mythic Quest revela detalles del programa

Desde el próximo viernes se podrá ver exclusivamente en la plataforma Apple TV+ la nueva temporada de uno de los éxitos más importantes de la comedia, Mythic Quest, un innovador show que, a través del humor y la ironía, retrata lo que ocurre en las oficinas de una empresa de videojuegos. Diario Hoy dialogó con gran parte de sus protagonistas, Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Imani Hakim, Danny Pudi, Jessie Ennis y el ganador del Oscar, F. Murray Abraham, además de Megan Ganz, una de sus creadoras; para conocer más detalles de la propuesta que apostó a innovar y ganó.

Mythic Quest recupera lo mejor de series como The Office y Seinfeld en un nuevo programa que analiza el devenir de los empleados de una empresa gamer que, sorpresivamente, logran el éxito con un juego llamado Banquete de Cuervos. Esto llevará a una cotidianeidad laboral estresante, cínica y, para el espectador, sumamente divertida.

Los dos primeros episodios de la segunda temporada, de nueve episodios, se estrenarán globalmente el viernes 7 de mayo; y los nuevos episodios se estrenarán semanalmente, mostrando la vuelta a la oficina, aprovechando el éxito de Raven's Banquet, pero también con nuevos conflictos que dispararán la acción.

—¿Cuál creen que es secreto del éxito de Mythic Quest? ¿El humor? ¿Los videogames? ¿Los personajes?

—Ashly Burch: Creo que todo eso. Pero el secreto, para mí, de una buena sitcom son los personajes. Mirá The Office, hablaba de una empresa de papel, y el secreto eran los personajes, estaba la química ahí. Eso es lo que necesitás para que la gente quiera mirar. Acá están los videogames, pero los personajes, los actores y la química entre todos es muy buena. Puede que te interesen los videogames, esto está, pero sino, también; porque la química surge cuando ves el programa.

—¿Cómo fue reencontrarse con los personajes?

—Jessie Ennis: Fue superdivertido. En la primera temporada tuvimos que encontrarnos con ellos y la dinámica en la oficina; pero ahora hay nuevos personajes, nuevas situaciones, y mucho más.

—¿Es difícil encarnar un personaje tan complicado como el tuyo, Danny?

—Danny Pudi: Es muy divertido hacerlo. Creo que él sabe qué hacer y cómo hacer las cosas, tratamos de hacer algo diferente al que no le importa cómo los demás lo ven. Recuerdo una vez cuando salí a comer hace muchos años con mi tío, llegó la comida, la probó y dijo: “Esta comida sabe raro”, llamó al mozo, se lo dijo. Yo estaba sentado ahí pensando que no podía creer lo que pasaba. Y luego nos trajeron otra comida que sabía bien, y pensé: “Lo que hizo es genial”. Y un poco así es mi personaje, nunca lo pude hacer en la vida real, pero acá sí. No creo que sea un villano, sino que es alguien más interesado en lo que dice y hace, y eso me enriquece como actor.

—Presentaron un episodio en pandemia muy divertido, ¿cómo surgió la idea?

—Rob McElhenney: El episodio, fue muy difícil de hacerlo; pero queríamos mostrar cómo era el mundo en ese momento, porque algo que sabíamos era que en la segunda temporada no incorporaríamos, para nada, ni siquiera una línea sobre Covid-19. Entonces al hacer este especial, entre las casas y la oficina, pudimos contar ese momento, de una manera optimista, sobre qué vendría después.

—La serie tiene a la industria gamer en el centro, pero no es sólo sobre ello. ¿Tienen algún juego preferido?

—F. Murray Abraham: No juego videogames, ellos tratan de mostrarme cómo hacerlo y se ríen de mí. Nunca jugué videogames, me parecen tontos. Lo mío son los pinballs (risas). Lo traté, pero no pude. Megan sí lo hace y es una genia.

—Megan Ganz: Lo hice como una especie de investigación (risas), fue muy divertido.

—Pinballs o Flippers, son increíbles…

—F.M.A: Sí, por eso los juego.

—¿Pueden improvisar en el programa?

—Charlotte Nicdao: El guion que tenemos está tan perfectamente escrito por el equipo que no da lugar para sumar ni una palabra, sí tenemos permitido hacer algo con el día; y además, improvisar con alguien como Rob cerca es intimidante. Igual, él es un gran compañero.

—¿Con qué se encontrarán los espectadores?

—Imani Hakim: Momentos más emotivos; personajes más independientes, que exploran sus posibilidades de otra manera; diversión, y mucho más.

¿Qué veremos en la nueva temporada?

Ian (McElhenney) y la codirectora creativa recientemente promovida, Poppy (Nicdao), luchan con la dirección que está tomando el exitoso juego que llevó a la empresa a la cima de todo. Mientras, CW (Abraham) se reconcilia con algunos problemas no resueltos de su pasado; las evaluadoras (Burch y Hakim) ponen a prueba los límites de un romance de oficina; mientras David (David Hornsby) pierde a otra mujer en su vida, pues Jo (Ennis) lo deja para asistir a Brad (Pudi). La segunda temporada también contará con las actuaciones de Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee y Jonathan Wiggs; y se suman estrellas invitadas, como el artista Snoop Dogg, el creador de Drunk History, el comediante Derek Waters y muchos más.