Luego de la confirmación de la junta médica que Diego Maradona había sido abandonado de sus serios problemas de salud. El Diez tenía el corazón agrandado, cirrosis, un principio de Parkinson y tenía problemas en sus facultades mentales, aseguraron los especialistas.

Ante esto, en las últimas horas se filtró un audio de Maradona, donde señala el sufrimiento que tenía por los fuertes dolores de su cuerpo. El mismo data del 15 de diciembre de 2019 y fue difundido por el medio Teleshow. Allí el Diez remarca los fuertes dolores en sus piernas y en la cintura:

"Hola Harry, hola Harry. A ver si es verdad que el Feo hizo el curso de masajes porque me duelen las dos piernas, hermano. Me duelen las dos piernas y tengo la cintura saturada ¿Viste? Así que eso quería contar. Chau Harry, me dviertí mucho la verdad", destaca Diego en su audio enviado al doctor Mariano Castro (Harry). En el mismo pide la atención del masajista Mariano Israelit (Feo), quien le realizaba diferentes atenciones.