Ruggero presenta su nuevo proyecto

Desde hace unos meses, Ruggero comenzó a estrenar los cortes de difusión de su nuevo disco de estudio homónimo. Es por ello que las canciones como Puede, Bella, Mil razones, Úsame, entre otros, salieron a la luz convirtiéndose en los preferidos de los amantes de la canción romántica. Ahora debuta con Si tú no estás, un tema e inherente clip que acompaña la difusión del álbum en las plataformas digitales.

Sobre esta última, se trata de una balada nostálgica que cuenta los detalles de una ruptura donde el hombre admite los errores realizados en el vínculo y la culpa que siente. Además, espera que las heridas sanen con el correr del tiempo para seguir adelante, no sentirse culpable y, a la vez, anhela que apareciera la chance para modificar tanto dolor.

Vale mencionar que la producción en cuestión está compuesta de 10 canciones que relatan una historia, un concepto especial sobre una relación amorosa, los primeros encuentros, los momentos del amor, las ocasiones tristes y los guiños hacia el idioma nativo del interprete que no es otro que el italiano. Asimismo, las letras y acordes fueron creados en el momento más intenso de la pandemia en el 2020. Al respecto, el muchacho reflexionó: “Pudimos trabajar a través de videollamadas con otros autores y productores que lograron captar mi esencia y lo que quería transmitir con este disco”.

Además, el artista se expresó sobre el proyecto y analizó: “A la hora de escribir, lo hice pensando en cosas que le pasan a los demás, pero sin darme cuenta termine escribiendo mi propia historia. Y la verdad me encanta que la gente me pueda conocer aún más con este disco, porque está escrito desde lo más profundo de mi alma. Siento que van a encontrar una primera evolución mía con él y no veo la hora que descubran el Ruggero que se viene después."

El muchacho pisa fuerte en la escena nacional e internacional y está trabajando en la difusión de sus creaciones.