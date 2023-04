Marina Squerciati: “Trabajo muy duro en encontrar algo diferente en cada episodio”

En la producción televisiva titulada Chicago P.D., la actriz internacional Marina Squerciati encarna a la oficial Kim Burgess. La emblemática serie fue creada por Dick Wolf, quien desde hace diez años lidera las audiencias de todo el mundo. Con motivo de la emisión en Universal TV del episodio número 200, hablamos con Squerciati sobre su recorrido profesional, su intimidad, la trayectoria construida y los planes venideros para este año que recién inicia, pero también de muchos otros temas.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz? ¿Bajo qué circunstancias nace este interés por el oficio artístico?

—Fui bailarina por muchos años y era una tortura absoluta. Sabía que amaba bailar, pero sabía que mi futuro ya no estaba en el ballet.

—En ese momento, ¿tenías algún actor favorito, actriz o película que hayas visto muchas veces? ¿Tuviste referentes en ese recorrido?

—No lo creo. Probablemente no vi lo suficiente. Simplemente sabía que me gustaba. Ahora sí, tengo a Laura Linney, a Patricia Clarkson, gente que amo, y aspiro a ser como ellas. Pero cuando era más joven, probablemente no.

—¿Y qué cosas del ballet llevaste a Marina como actriz? ¿Qué herramientas tomaste de esa disciplina tan ardua y exquisita?

—Creo que solo la alegría que recibo al actuar. La alegría.

—Tu primer show de televisión fue La ley y el orden, y ahora sos parte de Chicago P.D. ¿Por qué creés que nos gustan tanto estos programas de televisión policiales y de ­procedimiento?

—Creo que Dick Wolf trabaja con escritores increíbles que pueden tomar estas historias y también combinarlas con personajes muy interesantes, como el mío, que empezó como una asistente.

—Están celebrando 200 episodios y me gustaría saber, ¿cómo es para vos jugar a Kim todo este tiempo? ¿Qué sensaciones te rodean?

—Se hace más fácil actuar de Kim, la conozco muy bien. Nunca pensé que sería una actriz que dijera cosas que su personaje nunca diría. Pero ahora definitivamente las podría decir. La conozco muy bien. ­También creo que es más difícil ­porque querés traer algo nuevo al show y al público. Y eso requiere trabajo. Me pregunto: ¿cómo me aproximo a esto de una manera diferente? ¿Cuál fue el crimen de la semana pasada que cambió mi forma de ver la situación?

—¿Y qué te inspira a hacer este cambio en cada episodio? ¿Cómo lo vivís en el cotidiano?

—Es un desafío para mí hacerlo diferente después de doscientos episodios, hacer cada episodio y no dejar que la gente sepa a dónde vas, en cuanto a la actuación. Pero también quiero mantener a los fanáticos interesados e involucrados. Para mí y para ellos, el hecho de que me dieran el episodio 200 es un gran logro. Y creo que es porque una de las razones por las que trabajo muy duro es para encontrar algo diferente en cada episodio, traer algo diferente cada semana.

Un personaje más que real

—¿Qué relación tenés con el gran fandom de la serie y el personaje? ¿Qué tienen los fans de vos?

—No lo sé. Creo que respondo todos los mensajes que recibo. Lo intento. Participo de convenciones de fans cuando puedo. Tengo una familia, así que es un poco más difícil ahora, pero lo intento. Y definitivamente respondo a los posteos en Instagram. Creo que tengo una buena relación con mis fans. Estoy muy honrada de que a la gente le guste mi personaje.

—¿Qué cosas te gustan de Kim y qué cosas no te gustan? ¿Cuáles pasarías por alto?

—Durante un tiempo, en las temporadas cuatro y cinco, intentaron hacer a Kim más dura, y no querían que ­sonriera nunca. Y es mi tendencia natural sonreír. Eso fue muy difícil. Sentí que mi personaje estaba oscureciéndose. Y fue un viaje difícil para mí. Me encanta que ella se haya ido, pero hubo un periodo de transición en el que ella se fue de esta persona hermosa y oscura cuando el diálogo se volvió más oscuro. Y esos fueron unos años difíciles.

—El personaje Kim creció, y también vos. ¿Cómo fue esta transición entre el personaje y vos en la vida real?

—No me conecto con mi personaje de esa manera. Yo creo que soy actriz para actuar. Ella tiene parte de mí, pero no influye en Marina, o Marina no influye en Kim, de alguna manera.

—Si soñaras con algún papel en el teatro o en un show de televisión o cine, ¿qué te gustaría encarnar?

—Me gustaría estar en cualquier obra de Chéjov, siento que mi cara es muy de 1920, 1940, así que me gustaría hacer algo como La edad dorada o cualquier cine de 1920, encarnar a una estrella de cine mudo como Mabel Normand; esas son las cosas que me interesan, y hacer algo totalmente diferente a Kim.