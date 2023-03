Mario Pergolini sobre los dichos de Alfa

Walter “Alfa” Santiago siempre se las ingenia para estar en el centro de la escena para que las luces lo enfoquen a él, por una cosa o por la otra. Esta semana que pasó, por ejemplo, circularon fuertes versiones que lo vinculan amorosamente con la periodista Delfina Wagner, además de haber reingresado por un rato a la casa.

Pues bien, él ya ha dicho varias veces que trabajó junto al conductor Mario Pergolini vendiendo “tiempos compartidos” cuando ambos eran muy jóvenes. Y el conductor respondió y dijo que sí, que efectivamente había trabajado de ello, aunque no recuerda con mucha exactitud: “Vendí tiempos compartidos en una empresa. Yo estaba en esa época en radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempos compartidos. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”. Y luego, cuando le consultaron si realmente conoce al ahora ex Gran Hermano, la respuesta fue directa: “Entiendo que sí”.