Martín Garabal: “Todos los años trato de perder algún prejuicio y probar algo nuevo”

Es muy difícil definir a Martín Garabal, pero lo cierto es que, en el último tiempo, el cine y las series lo han convocado para ponerle el cuerpo a personajes que él mismo nunca hubiese imaginado. Recordado por la serie Famoso, pero también por su rol de policía en División Palermo, Garabal está al frente de Edición Especial en LUZU TV todos los miércoles de 19 a 21 horas, entre otras cosas. Pero en la recientemente estrenada No me rompan, de Azul Lombardía, con Carla Peterson, Julieta Díaz, Esteban Lamothe y Salvador del Solar, encarna un rol clave, por el cual hablamos con él.

No me rompan cuenta la historia de dos mujeres que provienen de diferentes mundos, pero que viven bajo los mismos mandatos, presiones y responsabilidades. Juntas, se verán involucradas en una desopilante comedia repleta de enredos. Dirigida por Lombardía (La vida según Roxi, Doberman), la película cuenta con las participaciones de Eugenia Guerty, Celina Font, Jazmín Rodríguez Duca, Lalo Rotavería, Alfonso Tort, Maitina De Marco, Claudia Fernández y Brenda Kreizerman, y con la participación especial de Fito Páez, Nancy Dupláa y Cecilia Dopazo.

–¿Cómo fue imaginar a Fede, tu personaje en la película? ¿Cómo fue crearlo?

–Yo hago de abogado defensor público.

–Y sos uno de los galanes.

–Soy en la vida real y en la película también. Estuve un año en tribunales, y eso que me llamaron dos semanas antes del rodaje, pero yo de alguna manera sentí que ya lo tenía que ir preparando de antemano y bueno, tomé muchas cosas. No, me puse un traje y listo.

–O sea, te dan este traje y te lo ponés y listo…

–Lo lindo es que la verdad yo no soy un actor de oficio como son las chicas y el resto del elenco, que son todos actores con mucha experiencia. Yo siempre me moví en proyectos autogestivos, donde yo tenía cierto control de edición de la dirección y el guion. Y entonces la experiencia de dejarme dirigir, en este caso por Azul, y confiar en mis compañeras y compañeros, es lo que termina definiendo las decisiones que tomás por instinto, viste. Entonces, bueno, como es un personaje más medido de lo que suelo hacer...

–¿Es difícil para vos esto?

–No, al contrario, me relaja porque...

–Vas a hacer lo tuyo y listo...

–Porque voy y hago lo mío, me dejo de dirigir, es como si tuvieras un dimmer, ¿viste? Entonces es como, bueno, hasta qué punto, bueno, no, esto es más acotado, el personaje tiene que contener o dar información, tiene que acompañar, es un personaje que ayuda a que en este caso Vera no se meta en más problemas de los que ya está metida, y son personajes que contribuyen a que la trama principal funcione, y en algún momento aportan alguna cuestión de alivio cómico o algo, y la verdad fue una experiencia recontra relajada, placentera; el equipo funcionaba espectacular, así que fue muy fácil para mí en ese sentido y muy enriquecedor. No es una comedia que repose en cambiar el guion, está bastante hecha fiel, pero sí creo que cada uno, y hay muchos personajes, cada uno le fue aportando hablando en su manera, sin agregar nada, sumando un color.

–¿Imaginaste en algún momento que te convocarían para proyectos como este?

–En mi caso, creo que todos los años trato de perder algún prejuicio y probar algo nuevo y estar más abierto, pero no por esta idea de salir de la zona de confort, sino por ir probando diferentes materiales, diferentes cosas. Veníamos de grabar División Palermo, donde tengo un personaje que es nada que ver a esto. También, en mi caso, como siempre controlé más todas las cosas en una serie web o en proyectos que tienen que ver más con las redes o con el streaming y demás, empezás a jugar con reglas muy seguras porque las armás vos las reglas. Entonces, abrirte a jugar con otros actores, con otros directores, con otras historias, bueno, es parte de la experimentación y está buenísimo.

–¿A qué le decís “no me rompan”?

–Yo estoy en un momento en que me siento bastante irrompible, he estado bastante tranquilo. Igual me molesta que haya desigualdad, en un punto, mucha ferocidad en la calle, pero bueno, estoy tratando de estar en efecto.