Raquel Mancini apuntó contra Lotocki

Cuanto más pasan los días, se conocen más episodios que involucran y tienen en el ojo de la polémica al cirujano Aníbal Lotocki. Ahora, quien dio su visión de las cosas es la exmodelo Raquel Mancini. En diálogo con LAM (América), dijo: “Con él me saqué las mamas y me las achiqué. Estaba pensando, pero no me acuerdo cómo llegué a él, me puse a pensar: ¿Cómo fue la primera vez que fui? Pero no lo recuerdo”. Y luego se refirió a cómo se siente frente a la proliferación de casos de personas intervenidas que hoy atraviesan graves problemas de salud. Ella dijo que le asusta la situación, y agregó: “Me da pánico por la cantidad de chicas, chicos, y los casos que están apareciendo. Es tremendo”, expresó. Y por último, cerró: “Voy al gym, como sano, toda mi vida hice deportes, así que estoy tranquila en ese aspecto. Pero hay que mostrarse y ser uno, basta de agredirnos”.