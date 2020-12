Matías Desiderio: “Estos estrenos transformaron la cuarentena en un hermoso recuerdo”

Matías Desiderio es uno de los protagonistas de Encontrados, de Diego Musiak, que mañana llega a Cinear.

Diario Hoy dialogó con el actor, para saber más de la película que tiene como protagonistas a Rocío Igarzábal, Nacho Gadano y Nahuel Monasterio y también para saber detalles de otros trabajos, como la recientemente estrenada Trópico, de Sabrina Farji, y la esperada, para 2021, de El último zombie, de Martín Basterrretche, filmada en La Plata.

—En los últimos tiempos rodaste varias películas, ¿cómo vivís la vuelta al cine?

—Soy un amante del cine de toda la vida, estudié teatro de chico porque quería hacer cine, mi abuela trabajaba de control de salas de cine, así que pasé mi infancia y adolescencia dentro de las salas de Lavalle, y se ha dado que pude trabajar en varias películas: Trópico, El último zombie, dos años de mucho cine y lo tomo como una bendición, es así, es la posibilidad de hacer lo que uno ama, con gente que también lo hace, y se están estrenando todas de dos meses para acá. Además, Palermo Hollywood se subió a Netflix, la primera película de Eduardo Pinto, y pasó a estar en la número cuatro de las más vistas. Lo vivo con mucha alegría, con mucho respeto, de cosechar después de muchos años.

—¿Vos apostabas a esto no?

—Sí, fervientemente, y le dediqué mucho tiempo de mi vida, entre mi hijo, la carrera, me fui a estudiar a Los Ángeles, Nueva York, soy un estudioso del tema, más allá de fanático como público, ha salvado esto la angustia de la pandemia, donde hay una falta de trabajo importante para los actores y que se vean los trabajos hechos es una bendición.

—¿Hay algún soporte que te guste más que otro?

—A mí me gusta actuar, he dirigido en Los Ángeles para poder actuar. Ese es el gran amor, mirar una escena, meterme en personaje, conocer otros mundos. En Encontrados conocí Nordelta, no lo conocía. Vivo en San Telmo, me he criado en Palermo, en Saavedra, y este personaje me ha propuesto todo un mundo que no conocía, y eso pasa con los personajes, te permiten ponerte en la carne de otro y vivir otras realidades sociales y emocionales, y eso me hace sentir más vivo.

—¿Cómo se vive el paréntesis, más allá de que se estén estrenando otros trabajos previos, esto de no poder actuar?

—Con angustia, porque para mí es vital el trabajo, se vive queriendo que esto pase lo antes posible, por obvias razones, y todos estos estrenos me han salvado la cuarentena, la transformaron en un hermoso recuerdo, estrenar cuatro películas, Palermo… en Netflix, Trópico en autocine, ahora vuelvo a rodar con Sabrina Farji una participación en Nosotres, su nueva película.

Lo vivo con dualidad, la angustia de no poder trabajar, de lo económico, de dosificar el dinero y alegre por los estrenos y la reacción del público. Lo más hermoso para un actor es mostrar los proyectos, porque uno los hace para uno pero también para la gente.

—¿Qué te atrajo de una propuesta tan particular como Encontrados?

—Me gustó el proyecto, había visto las películas anteriores de Diego, y que es una película de actores. Encontrados tiene a cinco actores, solamente, en pocas locaciones, es una película de climas, de relaciones humanas, de silencios, no tenemos autos que explotan, tiros, persecuciones ni efectos especiales, es una película de actores, donde todo está puesto entre ellos, mi personajes es un villano, una especie de Yago, divertido, con humor, pero también con una cosa traicionera, está lleno de alegría y positividad pero con algo solapado que se resuelve hacia el final de la película. Es un personaje con otras intenciones de las que muestra. Tiene dos lecturas, varias aristas de pensamiento al relacionarse, tiene cosas por debajo y eso es interesante para actuar.

—¿Cómo fue el trabajo y la conexión con el resto del elenco?

—No conocía a ninguno, es la primera película de Nahuel. Está lleno de hambre de querer hacer, metódico, estudioso, me hizo acordar cuando yo arranqué, tengo mucho respeto por los actores como él, llega lleno de ideas, propuestas, ensayamos mucho, charlamos hasta altas horas de la noche viendo qué pasaba con los personajes, con muchas ganas de ver hasta dónde podíamos llegar. Fue muy satisfactorio el proceso, el director nos dio espacio para improvisar, las escenas fueron pactadas pero el diálogo improvisado.

—¿Eso suma desafío?

—Sí, porque de alguna manera tomas el rol del escritor, con todo respeto a Diego, el director traza un mapa y el actor es el que camina el terreno, el terreno es del actor y el mapa del director y partiendo de eso, que te den lugar para hacer más cosas, si hay concentración y uno tiene bien en claro la historia suceden cosas acertadas. Hay más desafío, pero también un goce mayor.

—¿Cómo sigue el resto del año?

—Ansioso por el estreno, feliz de participar de Nosotres, sintiendo que se está cortando esto y se va abriendo, vivo todo con mucha alegría y entusiasmo, el año está terminado, sigo en Buenos Aires, paso las fiestas, y en enero iré a Estados Unidos para cerrar las ventas finales de Car 24, película que produje, dirigí y protagonicé, tengo propuestas de algunas plataformas, está hablada en inglés. Es un año difícil, un momento difícil, nuestra profesión ha sido una de las más golpeadas, pero celebro de los estrenos que sucedieron y que me hicieron la pandemia menos difícil.

El último zombie: una de género rodada en La Plata

Días antes del lockdown, Matías Desiderio terminó el rodaje de El último zombie, del realizador platense Martín Basterrretche, director de Devoto, en donde, de manera premonitoria, se sugería la cuarentena para evitar ser afectado por un extraño virus que estaba aniquilando a la humanidad. El actor encabeza el elenco, del cual también participan Alexia Moyano y la reina del grito, Clara Kovacic.

“El último zombie habla de una pandemia, con una especie de humo que sale de la tierra y las personas lo inhalan y se transforman en zombies, mi personaje es Nicolás Finnigan, un doctor que va a un hotel a investigar uno de los primeros casos y obliga a todos a quedarse encerrados en él. Esto lo hicimos antes de la cuarentena, premonitorio”, cuenta a diario Hoy el actor.