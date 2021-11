Mauro Icardi reconoció su infidelidad con Eugenia Suárez

Hace unas semanas, Wanda Nara y Mauro Icardi reconocieron que decidieron revisarse los teléfonos celulares. Allí quedó al descubierto que él se portaba mal y mantenía chateos eróticos con Eugenia Suárez. A pesar de una breve separación, el matrimonio volvió a apostar a la convivencia e intentó subsanar la situación.

Sucede que una persona anónima envió una serie de correos electrónicos dando cuenta de los detalles de un encuentro físico entre la actriz y el futbolista que habría tenido lugar en París, con citas, regalos y besos de por medio.

Así fue que Wanda se aisló en su trabajo e intentó detener el raid mediático, mientras que Mauro cerró su cuenta de Instagram para luego reabrirla y utilizarla para intentar reconquistarla.

En la actualidad, el matrimonio en crisis decidió comunicarse con Yanina Latorre para investigar sobre quién es el informante que le pasa los datos tan certeros y dieron su versión de los hechos.

Es por ello que Mauro habló con la también contadora que luego afirmó: “Icardi quería saber quién era el petisero que me pasaba la información y Wanda me pidió que hable con él porque Icardi le reprochaba que ella me bocinaba todo. Le dije desde un principio: Vos sos un atrevido, lo que haga esta mujer vos lo aceptás y vas para adelante”. Asimismo, reveló: “Les mostré los mensajes que me había escrito. Ahora están en el peor momento posible. Yo le dije que no le iba a pasar el nombre del petisero. Y ahí Mauro no paró de revelar todo. Que fue él quien alquiló la habitación del hotel a nombre de Facundo Llorente, un polista que ni siquiera estaba en París. Él quiere seguir con el matrimonio. Me dijo también que es verdad que se encontró con la China Suárez en el hotel, que le regaló la remera rosa pero que no pasó nada entre ellos, que se quedó un rato con ella en el hotel y se fue”.

El deportista abona la teoría de que la actriz con quien compartió un rato en un hotel está vengándose y es por ello que ventila los detalles de lo que fue esta aventura que no terminó con los objetivos cumplidos. Por último, el esposo de Zaira Nara, el empresario llamado Jakob Von Plessen, habría actuado como el cómplice para que el encuentro ocurriera sin sobresaltos. Ante el escándalo suscitado, el también jugador de polo transitaría una crisis con su esposa y madre de dos hijos debido a las heridas que dejó esta travesura.

En las últimas postales que compartieron en las redes sociales, ellos ya no lucían las alianzas de matrimonio, dando lugar a rumores de una crisis o distancia preventiva. ¿Habrá otro divorcio?