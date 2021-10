Michael Caine se aleja de la pantalla grande

El reconocido actor británico Michael Caine, de 88 años, decidió salir a aclarar sus dichos sobre su retiro del cine y en un comunicado señaló que "en lo que respecta a mi jubilación, llevo más de 50 años levantándome a las seis de la mañana para hacer películas y no me voy a deshacer de mi despertador".

El mensaje de Caine buscó despejar las dudas generadas por su propia declaración al podcast Kermode and Mayo's Film Review, donde dejó sugirió que “Best Sellers”, largometraje dirigido por Lina Roessler que hoy se estrena en plataformas españolas, podría ser su última película.

"Curiosamente ha resultado ser mi último papel. No he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que me afecta a las piernas, por lo que no puedo caminar muy bien. Y también escribí un libro, un par de libros, que se publicaron y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Lo cual es precioso”, dijo en esa entrevista.

Cuando le preguntaron si realmente se retiraría, el ganador del Oscar por “Las reglas de la vida” y “Hannah y sus hermanas” contestó: "Creo que será mi última película, sí. Honestamente no ha habido ofertas desde hace dos años, porque nadie ha hecho ninguna película que quiera hacer. Además, tengo 88 años. No hay muchos guiones con un protagonista de 88 años", abundó en declaraciones recogidas por Europa Press.