Mirtha Legrand, Doctor Honoris Causa del FIC UBA

La Universidad de Buenos Aires anunció el inicio de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC UBA), que comienza el miércoles y se realizará hasta el 22 de octubre. En esta edición se hará foco en el diálogo entre historia, presente y futuro del cine, buscando poner en valor los clásicos que formaron la identidad cinematográfica contemporánea, entendiendo que su estudio y comprensión son parte fundamental de esa construcción.

También otorgará Doctorados Honoris Causa a Héctor Olivera, a la directora franco-iraní Marjane Satrapi y a Mirtha Legrand. Hace unos meses, Legrand escribió en Instagram: “Este honor lo comparto con ustedes, quienes me han dado la alegría de poder trabajar de lo que más amo durante tantos años”; mientras Marcela Tinayre, su hija, agregó información sobre cuando ella se enteró: “Lloré, me emocioné”, y no dudó en llamar a su madre y decirle “Hola, doctora, y ella me respondió, no, es mucho esto para mí, es demasiado”.

En la edición se proyectarán más de un centenar de películas entre la Competencia Internacional de Largometrajes (donde se destaca la participación del cineasta y guionista argentino, Alejandro Agresti, con el estreno de Lo que quisimos ser), la Competencia Iberoamericana de Cortos, la Competencia de Cortometrajes UBA y las distintas retrospectivas y homenajes.