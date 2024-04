Mora Fisz: “No puedo señalar un momento en el cual supe que quería dedicarme a esto”

Mora Fisz es una artista joven que deambula entre la actuación y la música. En este último ámbito ya cuenta con dos sencillos, 4am y Mil cosas, y presenta Casualidades, elegido para el soundtrack de la película Nahir. Además de protagonizar la ficción de Disney, Tierra incógnita, la veremos en breve en El Eternauta, la serie de ciencia ficción basada en la novela de Héctor Germán Oesterheld, que cuenta con Ricardo Darín como figura principal. Hablamos con ella para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar al arte, a la actuación, al canto?

—Sinceramente de toda la vida, o sea, cuando me preguntan, eso es como que no puedo señalar un momento específico en el cual supe que quería dedicarme a esto. Yo, desde que era muy chiquita, era una nena bastante artística que cantaba todo el día. Mis papás me llevaban a clase de comedia musical y me encantaba actuar y cantar, lo disfrutaba muchísimo. Y si me preguntabas que quería ser yo de grande, yo decía cantante y actriz, y nadie se lo tomaba muy en serio, porque es como un niño que dice quiero ser futbolista, o algo así. O sea, yo lo sabía de chiquita, pero a medida que fui creciendo como que se fue reforzando ese deseo de dedicarme a esto.

—¿Qué podés adelantar de Casualidades?

—Es una canción muy especial para mí porque siento que es un tema bastante dulce. La verdad es que cuando la escribí, son esos temas que escribís demasiado rápido y como que no entendía muy bien de dónde estaba saliendo la inspiración, pero pasó. Y la verdad es que es una canción que a mí me encanta, sinceramente estoy muy orgullosa, la verdad es una canción muy emotiva y dulce. Yo se la dedico a la gente que está felizmente enamorada porque siento que les va a gustar. Habla un poco que en la vida, como muchas veces uno conoce por casualidad a diferentes personas y en ese momento vos no sabés que después esas personas van a ser superimportantes para vos. Y es muy loco eso, como si no hubiera sido a tal lugar, en tal momento, tal vez no hubieras conocido al que hoy en día es tu pareja, o a tu mejor amigo, o lo que sea. Esa es un poco la temática que tocamos y la verdad es que me regusta.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Vamos a sacar mucha música, va a salir mi primer álbum, que me pone refeliz, recontenta. Lo venimos laburando desde el 2021 y fue como un proceso hermoso, creativo. No se sabe todavía cuándo, pero se tiene que estrenar en Netflix, El Eternauta, donde me hice un grupo de amigos hermoso de ese proyecto en general. Se formó un vínculo bárbaro con todos, pero nosotros los más chicos del proyecto como que nos hicimos un grupo y tenemos mucha relación, nos juntamos muchísimo, compartimos mucho fuera de que terminamos de grabar. Nos seguimos viendo casi todas las semanas y alguna que otra vez nos juntamos a lo que sea y hablamos muchísimo que tenemos ganas de que ya salga la serie.