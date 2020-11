Myha'la Herrold: “En Industry se cuenta un universo sin juzgarlo”

La joven actriz Myha'la Herrold es la protagonista de Industry, serie que tiene a Lena Dunham (Girls) detrás, y que desnuda, de manera real y cruda, los pormenores de la industria del dinero. Diario Hoy fue el único medio de Argentina que pudo dialogar con la intérprete sobre la serie que estrena en HBO el 9 de noviembre a la medianoche.

—Harper es un gran personaje. ¿Te sorprendiste al leer el guión?

—Absolutamente, siempre, y en este caso feliz, porque además se cuenta un personaje y un universo sin juzgarlo, te cuentan qué pasa e impulsa a que los espectadores se hagan preguntas. Harper es un gran personaje porque es birracial, mujer, y sus metas son para ella misma.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Harper?

—Que es determinada para conseguir lo que quiere, es impredecible, y eso es lo más excitante.

—¿Cómo ves el hambre y la ambición que tiene? ¿Creés que tiene que ver con su origen, del que sabemos poco?

—Uno imagina que proviene de una escuela no tan privilegiada, hay muchos secretos sobre eso y su familia, uno puede inferir que viene de un hogar partido, sin mucho dinero, y que su ingreso al programa de ejecutivos es para de alguna manera superar eso.

—¿Aprendiste algo sobre el mundo de las altas finanzas?

—Estuve en un show de televisión por seis meses, pero no aprendí nada sobre ese universo, así que admiro a quienes le dedican sus vidas. No puedo comprender cómo hacen las personas para manejar esas sumas de dinero, sé que hay varios niveles, y riesgos, pero no sé mucho más.

—¿Creés que las escenas en las que Harper y los personajes femeninos se dan placer a sí mismas tienen que ver con la influencia de Lena en el show?

—Seguro. Me encantaría que se muestre más. Lena tiene mucha experiencia en mostrar estas experiencias, tuvimos un gran trabajo de coordinación de las escenas, y la gente de HBO nos cuidó para que todo sea preciso y no sólo sexo por sexo, en esos momentos en realidad se narraba cómo Harper podía manejar su vida íntima y también su profesión.