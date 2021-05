Nicole Kidman y Melissa McCarthy, dos extrañas online

Nine perfect strangers marcará el regreso de Nicole Kidman a la televisión. Junto a Melissa McCarthy, quien también oficia como productora con Kidman, este nuevo proyecto está basado en la novela de 2018 de la autora australiana de Big little lies, Liane Moriarty, y está dirigido y producido por Jonathan Levine. El ambicioso relato tendrá su estreno exclusivamente en Amazon Prime Video más adelante este año.



La historia estará situada en un centro turístico de salud y bienestar que promete sanación y transformación. Nueve estresados habitantes de la ciudad tratan de adoptar un camino para vivir mejor. Observándolos durante este retiro de diez días está la directora del centro, Masha (Kidman), una mujer en una misión para revitalizar sus mentes y cuerpos cansados. Sin embargo, estos nueve extraños no tienen idea de lo que está por venir, prometiendo intriga y suspenso a partir de su ingreso en la vida de estos nueve extraños.



Filmada en locaciones naturales de Australia, hogar de Kidman, sí, pero uno de los primeros lugares en donde se reabrieron las producciones y rodajes, el elenco incluye a estrellas de Hollywood como Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten y Samara Weaving.