“No me gusta repetir fórmulas hasta el hartazgo”

El arte de la elegancia es un don reservado para unos pocos. Y el músico y compositor platense Juan Irio lo trae desde hace rato. Su nombre es referencia ineludible si se piensa la escena platense desde el primer lustro del 2000 para acá. Integrante y cantante de Thes Siniestros, pero también con un interesante recorrido solista, está pronto a entrar a grabar material nuevo con banda nueva. Así que, de algún modo, esta presentación hace a la vez de despedida y pronta bienvenida. La cita es este jueves a las 21 en La Bicicletería (117 y 40) junto a Ezequiel Borra, quien estará tocando unas canciones con su psicodelia y su desparpajo criollo a cuestas. En charla con diario Hoy, esto contaba el músico.

—En plan solista no has estado tocado tanto en el último tiempo. Este recital trae también banda nueva. ¿Va a estar dedicado a Un paseo en Búfalo, a Todas tus manzanas, a canciones que te arden en las manos?

—Recién ahora me puse en ese rol de solista. Fui siempre un bicho gregario, necesitaba estar con gente al lado intercambiando miradas durante un show o discutiendo qué hacer y qué no en una canción durante un ensayo. Un poco por accidente y un poco por devenir, terminé sacando discos yo solo y evitando tocar en vivo. Pero ya es imposible eso de quedarme solo en los discos y la idea es empezar a tocar como solista de forma regular. Por eso formé una banda que me va a acompañar, grabando un disco primero y después seguramente presentándolo junto a viejas canciones.

—Hablemos de Todas tus manzanas y su corazón decididamente folk. ¿Cómo surge la idea del registro audiovisual y en disco?

—Siempre adoré los especiales para televisión de los años 60 y 70, en un estudio con tenue iluminación y pocos cambios de escenografía o vestuario, sin mucho artilugio. Hoy todo es muy estridente o simple, como en el caso de los Tiny Desk. La idea de Todas tus manzanas fue encontrar un término medio y tener a la vez material en vivo de calidad, siguiendo la premisa de que sean primeras tomas, sin sobregrabaciones ni correcciones. Como un verdadero show en vivo para los que nunca me vieron tocar.

—Este año Thes Siniestros celebró los 10 años de Dorado y eterno. ¿En qué momento está la banda? ¿Hay proyectos a mediano plazo?

—Fue un año fuerte, de reencuentro. La idea es volver a juntarnos pronto y grabar algunas canciones que tenemos inéditas. Pero no hay todavía nada cierto, salvo que pronto sale un disco en vivo y un video con algunas canciones de lo que fue el regreso después de ocho años de no tocar juntos. Nos hacía falta un registro de la banda para la posteridad, algo que nos muestre en vivo cómo fue la banda y cómo sonaba.

—Lo último en estudio fue Fábula de 2020 y Un paseo en Búfalo, siempre la canción, pero uno decididamente pop y el otro con una impronta mucho más folk rock. Entonces, ¿el próximo movimiento de Juan Irio es disco nuevo a grabarse en diciembre? ¿A qué suenan esas canciones nuevas?

—No me gusta repetir fórmulas hasta el hartazgo. Por eso, si hago algo nuevo, tiene que exigirme salir de ese espacio cómodo en el que estaba. El próximo disco sale a comienzos de 2023, es un disco tocado con una banda hermosa que supe armar medio por casualidad, confiando en algunas señales que me daba el destino. Compuse esas canciones pensando en la banda. Así que, en principio, ya el sonido va a cambiar. Hoy creo que podría ser mi mejor disco, pero aún no lo empecé a grabar así que no sé. Tendrá mucha canción y un sonido folk rock setentoso, aunque esta vez con matices soul que no he aprovechado. Y hablará mucho de la fina línea entre la vida y la muerte, porque las separamos, pero a veces están las dos cosas a la vez y no lo notamos.