Nuevo round entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Mica Viciconte se divierte haciendo videos en TikTok, pero ahora hizo uno que trajo que hablar y es que recreó el popular tema La Patrona de Samy y Sandra Sandoval: “Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera”. Hecho que muchos interpretaron como una indirecta a la ex de Fabián Cubero.

En este marco, Nicole publicó una picante reflexión a través de una historia de Instagram: “Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa”. ¿Pura casualidad o chicanas 3.0?