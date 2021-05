Oriana Junco, una estrella en constante ascenso

Corrían los años 90 cuando Oggi Junco incursionó en la pantalla chica como columnista de un programa abocado al bienestar, titulado Me gusta ser mujer, bajo la conducción de Nacha Guevara y emitido por Canal 7. Por aquel entonces, vestía de traje y corbata, lucía una figura atlética y se desempeñaba como relacionista público a cargo de la representación de innumerables fragancias importadas que eran presentadas en el país en eventos de primera categoría, con estrellas internacionales, lujo y ágapes majestuosos.



Entre las estrellas que arribaron al país, se destacan Joan Collins, Bibi Andersen y Sonia Braga, entre otros. Asimismo, Junco fue famoso por sus aventuras sexuales, ya que era considerado un semental y tuvo romances con famosas como Pata Villanueva y Silvia Peyrou, entre otras. “Por aquel entonces”, reflexionó en una entrevista audiovisual de alcance nacional, “cuando yo era bisexual iba para un lado, para el otro y estuve con muchas famosas porque manejaba las estrellas del país y del mundo. Fue hace muchos años, cuando era relacionista público de todos los discos, de todos los desfiles, presentaba todas las fragancias importadas, traje artistas de Hollywood. Cuando era el one se me tiraban todas, porque como hombre era muy atractivo".



Con el correr de los años, su oficio fue creciendo. Así, se convirtió en un personaje mediático y a la par comenzó a modificar su fisonomía e identidad de género. Poco a poco, se operó, se sometió a diversos tratamientos y pasó a llamarse Oriana.



Una vez que comenzó a dedicarse al panelismo, explotó su costado humorístico, convirtiéndose en un éxito dentro del universo digital. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la diva de cabello moreno. En cierta ocasión, fue invitada a un magazine que conducía Federica País, para contar cómo fue su experiencia en un tratamiento para descender de peso bajo la supervisión del especialista en nutrición Alberto Cormillot.



En ese entonces, la mujer llevaba una pelea mediática con Guido Süller, que fue convocado esa misma tarde para que opinara sobre el régimen. Fuera de sí este último comenzó a decir barbaridades, acusando a Oriana de “hipopótamo”, situación que no era graciosa.



Al llegar de una pausa publicitaria, Oriana se envalentonó para defenderse y admitió al aire: “Vos y toda tu producción, me parecen un espanto, Federica País”. Así hizo justicia por el maltrato y decidió finalizar su estadía en el set televisivo.



Perpleja y sin poder hilar una sola frase, la conductora y

exmodelo de alta costura intentó remar una situación por demás

desagradable.



Fiel a su impronta espontanea, Oriana dio una cátedra en vivo, instaló su frase que se convirtió en tendencia y sumó un hito más a su popularidad.



Hace unos años, se vio envuelta en una trifulca judicial por una estafa de su expareja, que la llevó a permanecer privada de su libertad por unas semanas; pero luego logró salir e instalarse nuevamente en el departamento que ocupa en una zona residencial inherente a la ciudad de la furia.



Entre otros sucesos irregulares que la estrella transitó, se encuentra la falsa noticia de su muerte. Situación poco feliz que desmintió con sus monólogos sugerentes e innovadores, los cuales pueden disfrutarse a través de Youtube o de sus redes sociales.