Paula Chaves respondió a las críticas por no darle trabajo al motoquero que la asistió

Días atrás, Paula Chaves se reencontró con el joven que la ayudó en medio de un momento de mucha desesperación. Mientras circulaba en su auto junto a sus hijos, Baltazar y Filipa, se dio cuenta de que la niña estaba empezando a convulsionar. En la desesperación, le gritó a un motoquero pidiéndole ayuda. El joven le abrió paso por Panamericana y la asistió cuando llegaron a la clínica. Agradecida por la noble actitud del motoquero, Paula Chaves organizó una campaña en redes para localizarlo y, una vez concretado el encuentro a pura emoción, tuvo que salir a responder las críticas de quienes la señalaban por no haberle dado trabajo al joven a modo de agradecimiento.

La modelo utilizó sus redes sociales, en las que alcanza los más de 4 millones de seguidores, para ubicar al motoquero. Según contó, minutos antes de pasar el mal momento, estaba camino a una clínica de San Isidro porque su hijo Baltazar se sentía mal. En ese momento y en plena Panamericana, su hija Filipa comenzó a convulsionar.

El muchacho le abrió camino entre los autos y una vez en el hospital se quedó con Baltazar mientras Chaves ingresaba con su hija en brazos. “Cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije: Atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto”, contó.

Finalmente se produjo el reencuentro entre el hombre y la conductora. El pasado martes, en Cortá por Lozano, el ciclo donde la conductora reemplaza a Verónica Lozano que se encuentra de vacaciones, tuvo la oportunidad de darle las gracias por la asistencia. “No te puedo decir otra cosa más que gracias”, le expresó Paula al verlo entrar al estudio.

El chico se llama Nahuel, tiene 18 años y aseguró que “fue lo primero” que le salió hacer y que se comportó de esa manera porque notó la desesperación de Paula Chaves. También reveló que no se sabía que se trataba de ella y que lo supo cuando su mamá le comentó que la conductora había iniciado una campaña para encontrarlo.

Después de una conmovedora charla en la que hubo hasta lágrimas de por medio, la modelo promovió la búsqueda laboral de Nahuel, quien desea trabajar en un taller mecánico. Paula difundió sus datos y lo recomendó en sus redes sociales. “Le di mi hijo, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato. Y está buscando laburo”, escribió la esposa de Pedro Alfonso en sus historias de Instagram. Pero durante los días siguientes la mujer recibió críticas por parte de seguidores que le reclamaron por no haberle dado empleo ella misma.

Cansada de las opiniones, Paula hizo una transmisión en vivo de Instagram en la que dijo: “Muchos me decían: ¿Por qué no le das trabajo vos? Pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere”. Y agregó: “Lo re contra mil contrataría pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer”.

“Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó”, señaló y explicó que su hija ya había sufrido un episodio de similares características en diciembre. “A ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo”, concluyó.