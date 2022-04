Paula Reca: “Para mí, En la mira va a tener un gran impacto”

El próximo 28 de abril llega a los cines En la mira, protagonizada por Nicolás Francella, Paula Reca, Emilia Attias y Maxi de la Cruz, con la participación especial de Gabriel Goity, bajo la dirección de Ricardo Hornos y Carlos Gil. Luego de su paso por las salas de cines estará disponible en HBO MAX. Antes del estreno hablamos en exclusiva con Reca, quien detalló su participación.

—¿Qué te atrajo del género?

—Para mí eso de hacer algo por primera vez fue lo que más me gustó. Siempre que parece el desafío de un mundo o lenguaje que no hiciste te interesa el doble.

Leí el guion y de una me lo comí, tenía que ver con explorar algo nuevo y distinto, y si vuelvo a hacer algo así no va a hacer lo mismo.

—¿Qué podés adelantar de tu personaje?

—Sin adelantar mucho, al personaje de Nicolás, en un día se destruye todo, incluyendo lo que yo hago, que hago de la novia del personaje, vivimos juntos, nos queremos casar, estamos planeando cómo puede ser, nuestra historia de amor, y estamos viendo qué podemos hacer con eso que se destruye, si lo reconstruimos o no.

—¿Cómo fue la preparación del personaje?

—Con uno de los directores tuvimos muchas charlas previas, y él sabía todo y estaba abierto a los intercambios, llegamos al rodaje muy preparados gracias a esto con las charlas con uno de los directores previa.

—La película fue rodada en plena pandemia. ¿Cómo fue la vuelta?

—Volver al set es increíble y nosotros lo hacemos en cualquier contexto, y rodamos en un contexto donde los protocolos estaban bien establecidos y cuidados y por eso no fue un shock rodar con ellos.

—¿Cómo viviste el reencuentro con Nicolás en el set?

—Con él había hecho Aliados, y con Emilia Casi ángeles, y con Nico no habíamos vuelto a trabajar, y recuerdo que era algo distinto, así que cuando me senté con el director dije: Perfecto, todo lo que necesitaba estaba.

Vivimos un mes juntos trabajando, nos preguntábamos si bajábamos a cenar en piyama, fue muy lindo y lo disfruté un montón.

—¿Qué tanto viviste el nivel de exigencia en una producción así, donde además los filmaban a dos cámaras?

—A mí en lo personal lo de las dos cámaras no me cambió tanto, y el trabajo es como si lo hicieras la mitad de veces, pero mi trabajo es el mismo, no siento que se cambia para el actor sino hacia el afuera.

—¿Cómo creés que será recibida en otros países?

–Es llevar la Argentina a Latinoamérica, pero es una historia muy universal que creo que todos van a poder sentirse identificados y a cualquier persona le va a resonar lo que pasa. Para mí va a tener un gran impacto.

—¿Cómo cambió tu mirada sobre la atención al cliente?

—Tengo una imagen muy física del lugar y volveremos al set, con esos escritorios y esos ventanales, y también te da una perspectiva distinta de quién trabaja allí.