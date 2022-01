Paulo Londra: música en proceso, expectativa y conflictos familiares

Paulo Londra empezó el año en lo más alto de las expectativas de sus fans. En noviembre de 2021 el referente de la música trap urbana ganó el largo conflicto legal que mantenía con su exproductora, Big Ligas, por el cual estaba impedido de sacar a la luz nuevas canciones.

Desde entonces, todas las miradas se posaron en el nuevo material, ya que la idea que rondaba entre los fanáticos era que, durante los años que duró el juicio, el cordobés no paró de componer temas que se conocerían de inmediato.

Pero no fue así: Londra se toma su tiempo y hace que las expectativas suban y suban. Una de sus presentaciones más esperadas es con Bizarrap, cuyas sessions con diferentes músicos alcanzan millones de reproducciones en YouTube.

Hasta el periodista catalán Ibai Llanos agitó la espera cuando, a finales de diciembre, subió un mensaje que hacía suponer que la colaboración entre Londra y Bizarrap ya estaba lista. “Podéis parar con vuestras teorías sobre que la session de Paulo Londra sale hoy por favor? me estoy poniendo nervioso”, dijo el streamer.

Lo cierto es que el autor de Tal Vez sigue dando señales de su trabajo. Se supo que viajó a los Estados Unidos y cuando volvió a Buenos Aires avisó que pondría “manos a la obra”. La expectativa por la Session #23 aún no tiene respuestas, tan solo una foto.

“Las hienas nunca pueden con el rey león”, es una frase de la canción Condenado para el millón que el intérprete lanzó en 2017. Ayer, subió a sus historias de Instagram ese fragmento tatuado sobre el brazo de un fanático. La pregunta que surge es: ¿A quién va dirigida?

Sucede que no todo es música para el free­styler cordobés, quien estaría enfrentando problemas con su expareja. Los dramas familiares se hicieron públicos cuando su exnovia y madre de sus dos hijas, Rocío Moreno, recurrió a los medios para denunciar que Londra la abandonó cuando ella se encuentra transitando un embarazo avanzado.

Después de afirmar que en 2020, luego del nacimiento de su primera hija sufrieron una fuerte crisis, Moreno dijo: “Al tiempo empiezan a aparecer situaciones que se convirtieron en crisis. Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera sus horarios y cómo volvía”.

Además, expresó que transita su segundo embarazo totalmente sola. “Una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión y tenía contracciones recurrentes; estaba sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera”, confesó la joven.