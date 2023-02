Pedro Pastor: “Estamos muy orgullosos del camino andado”

En una entrevista con este multimedio, el cantante Pedro Pastor recorrió su trayectoria y presentó el show que dará hoy a las 21, en 49 entre 4 y 5.

—¿Cuál es el balance del camino andado?

—Hacer un balance cuando uno está andando no llega a tener toda la perspectiva que se quisiera. Siento que estamos empezando a recoger toda la siembra que hemos hecho a lo largo de todo estos años que tocamos. En este viaje en particular, siento que es enriquecedor, especialmente abundante y gratificante porque fue más organizado, menos precario que otros. Además, hicimos grandes presentaciones en ciudades junto a la banda que me acompaña.

Estuvimos en ciudades pequeñas, conocimos lugares en profundidad, los contextos y a las personas. Todo ello hace que el viaje tenga una riqueza en todos los sentidos, ya sea musical o humana, y nos vamos a llevar todo eso con nosotros. Ya son más de diez años que venimos con las canciones y generando miga tras miga con un público que nos quiere, y la verdad es que no podemos estar más que agradecidos cuando miramos en retrospectiva. Es decir, cada paso que nos ha traído hasta aquí fue muy bueno. Estamos muy orgullosos del camino andado.

—¿Qué canciones vas a estar presentando?

—El show acústico será con las canciones de nuestro último álbum y con todas las otros de los anteriores. Esto es lo que permite el vivo que nos da la chance de visitar antiguas canciones. Eso siempre es rico porque a uno lo conecta con los otros seres creativos anteriores. También porque está bueno traer otros temas más antiguos, para mí es enriquecedor.

—¿Cómo vivís la experiencia de estar en la Argentina?

—La verdad es que siempre que vengo a este suelo me llevo muchas cosas. Tengo muchos amigos y amigas, mucha música. Hay una relación con la canción y lo social, con lo personal que sucede aquí en la Argentina que para nosotros es muy fuerte. Siempre, creo, que es lo que uno se lleva de estos viajes. Es decir, los paisajes que te inundan, la belleza que entra por los ojos, canciones, ritmos,

—¿Cuáles son las expectativas para este show?

—Este show es muy importante porque es el último después de cinco meses de giras y 50 presentaciones que hemos hecho. Tenemos mucha expectativa porque también es una despedida. Es simbólico para nosotros cerrar esta gira y hacerlo en La Plata. También van a venir amigos y es todo un regalo.

—¿Cómo describirías a tu trabajo?

—A veces me cuesta describir a nuestra música porque es ecléctica, hay una búsqueda rítmica, de renovarse, de reinventarse, de alimentar el espíritu creativo y eso hace que sea un poco indescriptible. Tenemos mucho corazón en el trabajo que hacemos desde hace tantos años.