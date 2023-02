Diego Soldano, un argentino suelto por el mundo

Con la excusa del estreno en Telemundo Internacional de Los Miserables, hablamos con el argentino Diego Soldano. El actor, radicado hace años en México, ha participado de producciones como La Doña y Señora Acero. En exclusiva con diario Hoy cuenta todo sobre su nueva ficción y otros proyectos.

—¿Cuándo supiste que la actuación era lo que ibas a hacer profesionalmente?

—Toda mi vida fue mi pasión la actuación, pero era un hobby, y recién como a los 38 años pude dedicarme de lleno y ya dejar de tomar la actividad. De tomármelo como hobby y tomármelo como mi medio de vida, mi oficio, y para mí fue importante poder lograrlo. Es haber cumplido un sueño. Con lo cual siempre me quedo con eso de que nunca es tarde. Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Cuando algo te apasiona realmente, te enfocas y realmente pones todo, las cosas salen y se dan. Espectacular.

—¿A quién admirabas en ese momento de decisión?

—En ese momento, yo estaba en Argentina, no conocía a nadie, ni conocía a México como país, ni a los actores y directores mexicanos, que hoy admiro a tantos. Pero en ese momento mis referentes te podría decir que eran Alfredo Alcón, Miguel Ángel Solá, Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Héctor Alterio, gente que admiro y sigo admirando. Héctor Bidonde, Julio Chávez, que fue uno de mis maestros allá hace tiempo y a lo lejos. En ese momento eran mi referente en este oficio y he incorporado también todo lo que son los grandes directores, actores y actrices que tiene México y hoy estoy un poco más globalizado, abierto. Podemos ver trabajos de un actor de diferente nacionalidad en cualquier lugar del mundo, hoy es más fácil, pero hace 14 años no era tan fácil, no había streaming, entonces te quedabas con los de tu país.

—¿Qué fue lo que más te gustó interpretar a Pablo en Los Miserables?

—Pablo me encanta, me encantó interpretarlo por todo, es un tipo de acción, tiene muchas peleas, balaceras, mucho manejo de armas, para eso hicimos una preparación especial antes de la teleserie. Tuvimos una instrucción militar y policial, desarmamos armas, tiramos al blanco, hicimos un montón de operativos y cosas que tienen que ver con procedimientos policiales, y eso fue increíble para ayudar a componer el personaje. Luego toda esta historia de reencontrarse con un viejo amor o con el amor de su vida en su trabajo, Pablo empieza en Los Miserables trabajando de jardinero como policía encubierto en la casa de Radames, que es uno de estos personajes que conspiran y que son de esta mafia, el diablo, Radames, y que perjudican tanto a Lucía (protagonista), a Aracely Arámbula. Fue muy interesante para mí Pablo, desde todo punto de vista, desde lo físico, desde ese reencuentro con el viejo amor, que también es una historia muy bonita, así que lo he disfrutado mucho ese personaje.

—¿Por qué crees que los nuevos televidentes se podrían conectar con el relato?

—Creo que es una historia muy actual, se pueden conectar porque tiene mucha acción, tiene mucha trama policial. La trama policial siempre empuja muchísimo todo, hay historias de amor y de desamor, pero la trama policial es la que va tirando de este carro de ficción que hace que todo fluya de la mejor manera. Así que yo creo que se van a enganchar, no la dejen de ver ahí por Telemundo Internacional.