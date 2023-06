Peter Sohn y Denise Ream hablan de Elementos

Elementos, la nueva película animada de Disney Pixar, llega hoy a los cines con una entrañable historia de amor, familia y vínculos a partir del encuentro de sus protagonistas, Ember y Maud. Para saber más de este apasionante relato hablamos con Peter Sohn, su director, y Denise Ream, productora.

—¿Cuándo supieron que querían dedicarse a la animación y el entretenimiento?

—Peter Sohn: Para mí empezó muy joven. Encontré un libro sobre animación cuando era niño y veía muchos dibujos animados, así que siempre estaba fascinado por ello. Pero fue este libro sobre cómo hacerlo, donde entendí que las personas podían hacer este tipo de cosas. Y una vez que llegué a eso, no he parado desde entonces.

—Denise Ream: En términos de irme en la animación, yo trabajé durante muchos años en Industrial Light & Magic y fue durante el reto de Star Wars episodio III: la venganza de los Sith, que yo estaba encargada de producir todos los efectos visuales. Y fue como parte de ella que entendí que estábamos haciendo una película animada, porque todo estaba en croma y luego creamos todo alrededor de ella. Y me gustó tanto que yo ya quería trabajar en la historia, la música, así que ahí decidí pasarme a la animación.

—¿Tenían alguna película favorita de animación en ese u otro momento?

—PS: Sí, creo que fue Akira. El inicio de la película mostró una ciudad en una forma que nunca había visto antes. Es decir, vi muchos filmes Disney que me enamoré, pero recuerdo ver Akira como una experiencia que me volvió loco.

—DR: Oh, yo estaba obsesionada con El viaje de Chihiro, y a lo largo de mi vida mi película favorita fue Blancanieves y los siete enanitos. Me encantó esa película. Y luego, cuando vi El viaje de Chihiro, yo estaba obsesionada con esa película. Me encantó. Sentí que era una gran película.

—En este momento, con tanta oferta de películas para familia y niños, ¿cómo las imaginan?

—PS: Hay tanto material hoy en día que tratas de pensar un poco en ello, pero la mayoría de las veces, para mí, estoy tan atrapado en el mundo de tratar de hacer que esta película funcione. Ya sabes, una vez que empiezas la idea, hay estos sueños de ¿podría ser esta pequeña idea una película? Pero luego, una vez que comenzás ya está. Es un desafío tan difícil. No hay mucho que se pueda concentrar fuera de ello. Pero tengo muchos amigos, porque fui a la escuela de animación, y tengo muchos amigos que trabajan con muchas cosas diferentes. Siempre estoy muy orgulloso de ver que la forma de arte es tan vivo, que hay muchas más ideas para todos. Pero para esta película hicimos lo mejor para que todos pudieran conectar, con amigos y familias en los cines, porque esos son el tipo de película con las que yo crecí, que me encantaba, y me permitían compartir un momento con mi familia, y quiero lo mismo para Elementos.

—La película tiene muchos temas, ¿cómo imaginaron todo?

—PS: Fue un proceso muy difícil, y en Pixar haces una versión de la historia en forma muy rara, con dibujos y efectos de sonido y todo lo que sea. Y luego la pones y lo miras, y luego encuentras todos los problemas. Y empiezas con preguntas y lo haces una y otra vez, el proceso no es perfecto, pero esa es la única forma en la que puedo explicar cómo tratamos de juzgar todos esos temas diferentes que tiene.

—OK, si tuvieran que elegir un personaje, ¿cuál sería y por qué?

—PS: Yo realmente amo a Claude. Creo que es un personaje divertido. Tiene mucho potencial de lo que va a ser. Me encantan todos los personajes, pero si me pregunto qué personaje podría ver en el futuro, siento que Claude está empezando a crecer y es tan divertido la metáfora de crecer que creo que podría ser algo más, ¿sabes?

—DR: Me encanta Ember, me encanta Cinder. Creo que ella es una delicia. Creo que me encanta la performance de nuestro actor que hizo ese papel y solo me hace reír cada vez que ella aparece en la pantalla.