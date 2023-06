La polémica vuelta de Kim Cattrall

Hace tan solo unas semanas la actriz Kim Cattrall anunció que regresa a la pantalla chica con la secuela de Sex and the city que ahora se llama I just like that que enuncia qué fue de la vida de las protagonistas en su edad madura. En las primeras entregas ella no estuvo pero ahora volverá en tan solo una escena.

Sus amigas y coprotagonistas llamadas Kristin Davis, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker no han interactuado con ella en el rodaje lo que despertó algunos rumores de distanciamiento.

Por su parte, Kim alegó que el proyecto forma parte de su pasado y tan solo aceptó volver en esa toma para poder ponerle punto final a la novela que se armó debido a que se rehusaba en estar en todas las entregas contemporáneas: “No voy a desperdiciar energía en eso. No puedo cambiar a nadie. Entiendo los sentimientos de los fanáticos, que están molestos... Ojalá pudiera arreglarlo, pero no puedo, no está en mi poder”.

La mujer se puso en la piel en Samanta Jones, una rubia con actitud de mujer fatal que vivía libremente su sexualidad, se curó de una enfermedad terminal y siguió adelante con cada uno de sus romances.

El guionista apellidado Candace alertó sobre esta vuelta: “Su personaje representaba mucha libertad y permiso para las mujeres. Y creo que los fanáticos están súper emocionados por su regreso, incluso si es solo un cameo en el auto”.

Recordemos que las actrices siguen en pie por dos entregas más y están en la plenitud de sus vidas. Carrie ha enviudado, hizo su duelo, se mudó de casa y está preparándose para volver al ruedo con algunas citas muy peculiares.

Por su parte, las otras dos disfrutan de sus vidas junto a las familias que fundaron y siempre están envueltas en una seguidilla de escándalos y aventuras.