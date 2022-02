Premios Oscar 2022: estos son los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

Falta pocas semanas para volver a disfrutar y emocionarnos con una nueva gala de los premios Oscar, uno de los máximos galardones del mundo del séptimo arte.

Las películas The Power of the Dog encabeza la lista de favoritos con 12 nominaciones. "Dune" (10), "Belfast" (7) y West Side Story (7) también son grandes favoritas para quedarse con alguno de los premios otorgados por la Academia de Hollywood.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se celebrará en Los Ángeles el próximo 27 de marzo pero aún no se sabe quien será la gran figura conductora de la gala.

A continuación la lista con todos los nominados para esta entrega:

MEJOR PELÍCULA

Belfast.

CODA.

No mires arriba.

Drive My Car.

Duna.

Rey Richard: una familia ganadora.

Licorice Pizza.

Nightmare Alley.

El poder del perro.

West Side Story.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciaran Hinds, Belfast.

Troy Kotsur, CODA.

Jesse Plemons, El poder del perro.

JK Simmons, Being the Ricardos.

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckley, La hija oscura.

Ariana DeBose, West Side Story.

Judi Dench, Belfast.

Kirsten Dunst, El poder del perro.

Aunjanue Ellis, Rey Richard: una familia ganadora.

MEJOR GUION ORIGINAL

Belfast - Kenneth Branagh

No mires arriba - Adam McKay, David Sirota

El método Williams - Zach Baylin

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

La peor persona del mundo - Joachim Trier and Eskil Vogt

MEJOR BANDA SONORA

Madres paralelas.

No mires arriba.

Duna.

Encanto.

El poder del perro.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Los Mitchells contra las máquinas.

Encanto.

Flee.

Luca.

Raya y el último dragón.

MEJOR MONTAJE

No mires arriba.

Duna.

El método Williams.

El poder del perro.

Tick, Tick … Boom!

MEJOR FOTOGRAFÍA

Duna.

El callejón de las almas perdidas.

El poder del perro.

La tragedia de Macbeth.

West Side Story.

MEJORES EFECTOS VISUALES

Duna.Free Guy.

Sin tiempo para morir.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Spider-Man: No Way Home.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Cruella.Cyrano.Dune.

El callejón de las almas perdidas.

West Side Story.

MEJOR SONIDO

Belfast.

Duna.

Sin tiempo para morir.

El poder del perro.

West Side Story.

MEJOR MAQUILLAJE

El rey de Zamunda.

Cruella.Duna.

Los ojos de Tammy Faye.

La casa de Gucci.