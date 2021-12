Presentaron el tráiler del spin-off de How I Met Your Mother

La exitosa sitcom How I Met Your Mother regresará a las pantallas con un spin-off protagonizado por la actriz y cantante Hilary Duff. La producción, derivada de la icónica serie, se llama How I Met Your Father y utiliza nuevamente el formato original.

Su estreno será el próximo 18 de enero por la plataforma de streaming Hulu y esta semana, publicaron finalmente el tráiler, que devela las primeras imágenes de Sophie (el personaje de Duff).

Durante 10 episodios, centrados en 2022, Sophie le contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. El relato se fijará en ella y en su grupo de amigos, sus cuestionamientos sobre quiénes son, cuáles son sus anhelos en la vida y, principalmente, en su búsqueda del amor en una época signada por las aplicaciones de citas y las redes sociales, con todas las facilidades y complejidades que traen aparejadas.

How I Met Your Father está escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, ambos también showrunners del spin-off. Carter Bays y Craig Thomas, los creadores de la serie original, también están involucrados en el proyecto como productores ejecutivos. Además de Cattrall y Duff en los roles principales, el elenco está compuesto por Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell, Tom Ainsley, Daniel Augustin, Josh Peck y Ashley Reyes.