Rosita se despide de Pasión de Sábado

Gabriel González, el actor que interpreta a Rosita, el divertido personaje femenino de pelo rojizo, está viviendo importantes cambios en su trayectoria profesional.

Este verano pasará de la pantalla chica a las tablas: realizará un show "divertido, familiar y musical" en Villa Carlos Paz junto a Diego Reinhold y Mónica Farro en el reconocido teatro Holiday.

Hasta marzo intercalará este nuevo trabajo en el teatro con su conducción en Pasión de Sábado, mes en el que finalmente abandonará su colorida peluca para seguir el camino del couching empresarial.

"Mi participación como Rosita se va de Pasión de sábado y en marzo me despediré. Tampoco lo voy a hacer en otro programa: no es que me voy de Pasión para hacerlo en otro lado. No lo descarto tampoco pero no es la idea", contó González.

Durante el 2022, el actor empezará a enfocarse en Zoe, un holding empresarial con más de 250 empresarios.