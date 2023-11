Priscilla Quintana y Liana Liberato estrenan Based on a true story

Desde el 14 de noviembre en Universal+, podrá verse Based on a true story. Se trata de unos aficionados a los programas de true crime que intentan hacer un popular podcast con el asesino como invitado principal. Protagonizada por Kaley Cuoco y Chris Messina, identificados como los Bartlett, Priscilla Quintana y Liana Liberato tienen roles claves, y por eso hablamos con ellas en la previa a la huelga WGA y SAG-AFTRA.

―¿Qué podés contarnos de Ruby, tu personaje, y cómo está conectada con los Bartlett?

―Priscilla Quintana: Ruby es la mejor amiga de Ava (Cuoco) de la universidad, están en el mismo círculo de amigos y son parte de la vida de la otra. Ruby es la amiga divertida, salvaje, esa amiga a la que llamas cuando quieres ir a bailar o tomar un trago. Creo que algunos errores que Ava comete con ella en algunos momentos la perjudican más adelante en la serie.

―Tu personaje, Tory, parece tener la cabeza bien puesta y no tolera a los tontos fácilmente...

―Liana Liberato: Me gustaría considerar que Tory tiene un poco más de brújula moral en la serie. A su manera, interrumpe los planes y la trayectoria de Ava y Nathan (Messina). Es muy inteligente. También es muy divertida, lo cual, como actriz, fue muy intimidante sabiendo que iba a trabajar frente a Kaley, que es una genia de la comedia; sabiendo que tienes que seguir el ritmo de esas bromas.

―PQ: Me encanta que digas eso, porque ambos personajes son muy disruptivos, pero en maneras distintas. Tu personaje siempre lo hace sin intención, y el mío intencionalmente. Sí, sí.

―Aunque Kaley Cuoco es una potencia, ambas se mantienen firmes en sus escenas con ella.

―PQ: Kaley es absolutamente una genia de la comedia, y eso puede parecer un poco intimidante. Cuando concreté mi participación en Based on a true Story, estaba muy nerviosa por la química que tendría con ella. Pero una vez que llegué al set, me sentí muy a gusto porque ella tiene esa manera de lograr que la gente se sienta cómoda. Puede hacer amigos muy rápido, es muy genuina y honesta. Hubo un par de ocasiones en las que me equivoqué con mi guion, y ella fue muy paciente y me ayudó. Ella es tan tranquila y serena. Me hice una idea más grande en mi mente de lo que realmente fue.

―LL: Kaley es una líder increíble, lo cual tiene sentido cuando la ves en todas sus producciones. Ella obviamente brilla y la industria le brinda estos roles y oportunidades increíbles porque es muy fácil trabajar con ella y te sientes muy cuidada y protegida.

―¿Cuál fue su reacción cuando les dieron los guiones de Based on a true story?

―PQ: Cada vez que pasaba la página, me sorprendía lo que venía después. Siempre pensé que tenía una idea de lo que iba a pasar. Y siempre fue el polo opuesto de lo que terminaron escribiendo. Fue muy divertido. Me sentí como un detective, tratando de descubrir quién es el asesino, qué está pasando, si los van a atrapar. Cada vez que pensaba que sabía lo que estaba sucediendo, ellos simplemente me sorprendían.

―LL: Es un espectáculo muy inteligente e impredecible. Creo que estamos un poco sobresaturados con contenido en este momento, por lo que es muy difícil destacar. Y creo que esta nueva serie hace un muy buen trabajo al mantener a la audiencia realmente interesada. Además, los episodios son cortos, muy jugosos y del tamaño de un bocado. Entonces, lo vemos como un evento televisivo, algo que puedes ver todo a la vez, como una película muy larga.

―El showrunner y escritor Craig Rosenberg ha logrado crear un espectáculo que abarca muchos estilos diferentes. En un momento es una comedia, al siguiente un thriller: ¿qué tiene su escritura que es tan única?

―LL: Algo que noté cuando leí el piloto por primera vez fue cuánta voz tenía el guion. Creo que eso es muy difícil. Recibes muchos guiones, y que algo quede tan claro creo que resalta el increíble trabajo que hace Craig. Es simplemente un escritor valiente y no tiene miedo de meterse en lugares. Y es realmente emocionante como actor recibir esas cosas.

―PQ: Liana dice algo muy cierto porque, como actores, recibimos muchísimos guiones. Probablemente leemos de cinco a seis por semana, pero este me llamó la atención. Era mucho más breve que los otros que había leído, pero estaba al borde de mi asiento. Creo que una cosa sobre Craig es que ha hecho que la serie sea muy, muy consciente de sí misma. Y es una comedia, pero también es sátira. También es educativa en un sentido no tradicional. Puedes aprender mucho mirándola. Es muy bueno manteniendo al público interesado en lo que está por suceder.