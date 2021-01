Punto final para la relación entre Affleck y Ana de Armas

Todo comenzó como un rumor. Nadie quería asegurar lo inevitable, el final del amor, pero una gigantesca gigantografía de Ana de Armas terminó con las especulaciones: la misma se encontraba en uno de los recipientes de basura en la mansión de Ben Affleck.

Esa misma fotografía era con la que hace tiempo Affleck y la actriz cubano-española jugaban en el jardín con los hijos de este y fue objeto noticioso en portales de todo el mundo.



Lo cierto es que varias fuentes consultadas e incluso Us Weekly afirmaron lo inesperado: “Ben y Ana se estaban moviendo en diferentes direcciones en sus vidas y dejaron de verse cara a cara. Los dos no pudieron resolver sus diferencias y han decidido terminar su relación”. Y en vez de tomárselo a la tremenda, la actriz, a quien veremos en breve como Marilyn Monroe en Blonde, de Netflix, publicó una imagen en sus redes sociales de su nuevo look y se supo que actualmente está en Cuba junto a sus padres.