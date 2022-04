Raúl Perrone, el último independiente

En Competencia Oficial Argentina del 23° Bafici, Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, se puede ver la última producción del prolífico realizador oriundo de Ituzaingó Raúl Perrone, Sean eternxs, una profunda reflexión sobre la juventud, rodada en un bello blanco y negro, sin victimizar ni estigmatizar a los pibes que son parte del relato. Nos acercamos al festival para hablar con el realizador y tener más información de esta propuesta.

—¿Sensaciones de estar una vez más en el Bafici?

—Siento una emoción muy grande, porque después de 70 películas, queda un poco vanidoso decirlo, pero antes de que comience el Bafici ya están las entradas agotadas. No conozco al público, aunque hay caras conocidas, pero es emocionante que en un momento así, en donde la gente no está yendo al cine, me sigue dando alegría.

—¿Por qué creés que el cine argentino no muestra la realidad de la juventud?

—Estos pibes que retrato siempre se los estigmatiza, ves cualquier noticiero y le ponen música de fondo, que si lo editás es una ­película independiente, de pibes con un chumbo, y yo antes de ­filmarla, que es una de las pocas que hice tal cual la soñé, sabía que los pibes que están tuvieron vidas muy difíciles.

Pensé qué iba a mostrar y se me ocurrió mostrarlos en un ámbito distinto, en una colonia de vacaciones, haciendo una vida casi normal relatando su día a día, casi como un documental pero absolutamente ficcionado. Es muy arriesgado lo que yo hago, casi adolescente, irresponsable, pero no encuentro otra manera, porque si yo no creo en lo que hago, nadie lo hace, pero hay un riesgo, porque a la protagonista la encontré ­sentada en una pileta, y le propuse actuar, otro tipo de cine hubiese hecho un casting de mil pibes. Básicamente tenés que creértelo vos. Yo no necesito alguien que me busque locaciones, yo voy y filmo. Hay que correr riesgos, y si no correría riesgos dejaría de hacer cosas.